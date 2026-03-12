Municipales : les points chauds à surveiller dans le Territoire de Belfort

Six listes sont sur la ligne de départ à Belfort. Combien seront-elles au 2nd tour ? La probabilité d’un second tour avec cinq listes n’est pas à exclure ? Damien Meslot, le maire sortant Les Républicains (LR) qui vise un 3e mandat devrait sortir en tête du premier tour. Autour de 20 % sont attendues les listes du Rassemblement national et d’union de la gauche menée par l’Insoumis Florian Chauche. Il y a plus d’incertitudes autour de la liste menée par le député européen Christophe Grudler et celle menée par Bastien Faudot, la gauche républicaine soutenue par le Parti socialiste. Le score de Damien Meslot dimanche soir pourrait toutefois susciter des envies d’alliances pour aller menacer sa réélection, s’il n’était pas aussi haut qu’attendu. Bastien Faudot et Christophe Grudler pourraient-ils s’allier, sachant que le premier a fait savoir qu’il ne s’allierait pas avec la France insoumise ? Et une France insoumise forte au soir du 1er tour peut-elle aussi raviver le vote utile chez les électeurs de gauche ? La question est de savoir : quelle sera leur dynamique au soir du 1er tour pour qu’un tel plan fonctionne. Le Rassemblement national a, d’ors et déjà, annoncé qu’il se maintiendrait au second tour s’il se qualifie (lire notre article). Ce qui limite les reports de voix vers Damien Meslot. La multiplication des listes lui est, toutefois, favorable.