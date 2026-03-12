Municipales : les points chauds à surveiller dans le Territoire de Belfort

Belfort
Six listes sont sur la ligne de départ à Belfort. Combien seront-elles au 2nd tour ? La probabilité d’un second tour avec cinq listes n’est pas à exclure ? Damien Meslot, le maire sortant Les Républicains (LR) qui vise un 3e mandat devrait sortir en tête du premier tour. Autour de 20 % sont attendues les listes du Rassemblement national et d’union de la gauche menée par l’Insoumis Florian Chauche. Il y a plus d’incertitudes autour de la liste menée par le député européen Christophe Grudler et celle menée par Bastien Faudot, la gauche républicaine soutenue par le Parti socialiste. Le score de Damien Meslot dimanche soir pourrait toutefois susciter des envies d’alliances pour aller menacer sa réélection, s’il n’était pas aussi haut qu’attendu. Bastien Faudot et Christophe Grudler pourraient-ils s’allier, sachant que le premier a fait savoir qu’il ne s’allierait pas avec la France insoumise ? Et une France insoumise forte au soir du 1er tour peut-elle aussi raviver le vote utile chez les électeurs de gauche ? La question est de savoir : quelle sera leur dynamique au soir du 1er tour pour qu’un tel plan fonctionne. Le Rassemblement national a, d’ors et déjà, annoncé qu’il se maintiendrait au second tour s’il se qualifie (lire notre article). Ce qui limite les reports de voix vers Damien Meslot. La multiplication des listes lui est, toutefois, favorable.
Bavilliers
En 2020, 11 voix séparaient Éric Koeberlé (liste LR) de son dauphin Gérald Loridat, un Insoumis à la tête d’une liste divers gauche. Il avait été élu d’un rien. Déjà, en 2014, l’élection avait juste. Et elle avait même été rejoué, après un recours des opposants. En 2026, le maire sortant brigue un 3e mandat. Il fait face au jeune Léo Prassel, conseiller départemental socialiste, âgé de 24 ans. Il mène une liste divers gauche. Un projet lancé il y a plusieurs mois déjà. La commune a longtemps été dirigée par la gauche, notamment par Daniel Lanquetin. La droite l’avait gagnée en 2014.
Danjoutin
La droite a coché Danjoutin de longue date. Elle rêve de faire basculer cette cité acquise à un maire écologiste depuis 2001. Emmanuel Formet a repris le flambeau de Daniel Feurtey en 2020. Et il veut poursuivre la dynamique. Danjoutin est la première commune à avoir instauré un budget vert dans le département (lire notre article). En France, c’est sous l’apanage des grandes cités, comme Strasbourg ou Lyon, que ce type de budget est porté. Danjoutin fait donc office d’exception. La droite envoie Stéphane Fluckiger pour faire basculer Danjoutin à droite. Le trentenaire, membre du cabinet de Damien Meslot, maire LR de Belfort, s’est installé à Danjoutin. Depuis plusieurs mois, il fait vivre une association de patrimoine pour engager une dynamique. Et la droite sort les grands moyens pour le soutenir. La communication électorale est intense depuis plusieurs mois. Les tracts sont nombreux. Sur le dernier : un soutien du sénateur Cédric Perrin, de Damien Meslot, du député Ian Boucard ou encore du président du Département, Florian Bouquet.
Delle
En 2020, Sandrine Janiaud-Larcher avait gagné dès le premier tour, recueillant 57,14 % des suffrages. Son opposant « historique », le LR Frédéric Rousse repart au combat en 2026. Une liste du Rassemblement national est également présente, menée par Doriane Nicol (lire notre article). La présence de ces trois listes va-t-elle pousser à un second tour. Ou la présence de deux listes à droite seront favorables à Sandrine Janiaud-Larcher ? Une union des droites au second tour peut-elle être envisagée, comme on le pousse dans le pays de Montbéliard ? C’est peu probable. Les LR locaux ont toujours manifesté leur désapprobation pour les extrêmes et il est difficilement envisageable qu’il y ait union à Delle et un maintien de Christophe Soustelle à Belfort, comme il l’a déjà annoncé au Trois (lire notre article).
Grandvillars
Cette fois, Christian Rayot ne sera pas seul sur la ligne de départ. Il est maire depuis 1989. En face de lui, une liste menée par Alain Mourat, non étiquetée, mais dont la n°2 est Karine Manck, ancienne candidate du Rassemblement national aux législatives de 2024 (lire notre article). En 2024, aux législatives, Carine Manck avait obtenu 56,8 % des suffrages à Grandvillars, alors qu’elle n’avait recueilli que 44,62 % des voix à l’échelle de la circonscription.
Giromagny
Aux pieds du ballon d’Alsace, la tension est vive. Le maire Christian Coddet, élu en 2020, brigue un second mandat. Son 3e adjoint, Patrick Demouge, et un conseiller délégué, Christian Orlandi, ancien président de la chambre des métiers et de l’artisanat, ont constitué une liste contre lui. Une troisième liste s’est constituée, autour de Laurent Pischoff. Le Rassemblement national a tenté de constituer une liste dans la cité, sans succès. Mais le délégué départemental du parti, Christophe Soustelle, a confié au Trois qu’il avait recommandé à ces militants de rejoindre la liste de Patrick Demouge pour faire barrage à Christian Coddet. Christian Orlandi réfute la présence de militants du Rassemblement national sur sa liste.
Valdoie
Seul Valdoie est capable de réserver ce storytelling politique ! C’est le retour du duel fratricide entre Marie-France Cefis et Michel Zumkeller (lire notre article). Battu en 2022 aux législatives, l’ancien député et maire de Valdoie est sorti de sa retraite politique pour reprendre Valdoie, qu’il avait conquis en 2008. Et que Marie-France Cefis avait gagné en 2020 contre Corinne Coudereau, héritière de Michel Zumkeller. L’ancien parlementaire appuie sur les polémiques de la dernière mandature pour faire campagne, notamment le conflit autour du centre culturel, avec l’association Val d’Oye. Mais ils ne seront pas seuls dans ce combat électoral. Une liste de gauche s’est glissée dans cette histoire, menée par Lionel Malala. Il compte quelques figures, notamment l’ancienne tête de liste de gauche en 2014, Olivier Domon, ou encore les leaders syndicaux, figures du mouvement de General Electric en 2019 : Alexis Sesmat et Jean-Louis Vignolo. La haine entre Marie-France Cefis, et Michel Zumkeller peut-elle leur profiter, en cas de triangulaire au second tour ?
Grosmagny
L’ambiance de campagne est digne de la tension des grandes villes, dans cette bourgade de 500 habitants, située aux pieds des Vosges. Le maire sortant Maurice Leguillon, 74 ans et élu depuis 1983, repart. Ce qui ne fait pas l’unanimité. Face à lui, Guillaume Coutherut, directeur général des services à Valdoie, âgé de 38 ans. Des affiches du jeune candidat ont été grimées ces derniers jours, non sans susciter un certain émois sur les réseaux sociaux.