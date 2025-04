Municipales : Stéphane Fluckiger veut faire basculer Danjoutin à droite

C’était d’abord une association, Danjoutin Avenir. Des conférences, un journal autour des 80 ans de la Libération de Danjoutin et une visite de l’église Saint-Just, pour « participer à la vie de Danjoutin et de faire se rencontrer les habitants autour de sujets qui ont trait à la commune », justifie Stéphane Fluckiger, âgé de 32 ans, agent territorial et membre du cabinet du maire Les Républicains (LR). « Nous avons décidé d’aller plus loin et nous annonçons la constitution d’un projet et d’une liste qui seront présentés au vote des Danjoutinois lors des élections municipales de mars 2026 », déclare celui qui réside à Danjoutin depuis quelques années.

« Depuis 2020, il semble n’y avoir aucune vision de développement de la commune », critique le candidat. « Personne ne se pose la question de savoir ce que doit être Danjoutin dans 10 ans », ajoute-t-il pour lancer la campagne. « Danjoutin n’est plus qu’un lieu de passage, il n’y a plus de lieux de rencontres, plus d’effervescence, la population baisse et les projets municipaux se comptent sur les doigts d’une main », dénonce Stéphane Fluckiger. D’estimer : « Danjoutin est devenue méconnaissable, elle a perdu sa boussole. »