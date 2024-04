À Danjoutin, lundi 8 avril, les élus ont adopté lors du conseil municipal un budget « vert ». Celui-ci va venir analyser l’ensemble du budget (investissement, dépense, recette), en balayant chaque ligne budgétaire de l’année 2024 pour lui attribuer une sorte de note, un classement de « très favorable » à « défavorable ». « C’est une autre approche », convient Emmanuel Formet, maire écologiste de Danjoutin. Exemple de paramètres très favorables : l’implantation d’arbres, l’éclairage LED sur les terrains de foot. Là où l’achat de carburant pourra plutôt être classé en défavorable.

Depuis janvier, la commune de 3 600 habitants travaillent avec quelques élus sur le concept. L’idée est venue de Stéphanie Weber, directrice générale des services (DGS). « Avec ce prisme, on va regarder si les dépenses ou les recettes à faire ont un intérêt pour la transition écologique. Et nous rendrons des arbitrages en fonction. » Les priorités seront donc revues : des achats de véhicules électriques passeront prioritaires, par exemple. « L’idée est surtout de pouvoir se comparer d’années en année. C’est aussi un outil pour comprendre plus facilement le budget avec un code couleur du vert au rouge. »

La classification est faite par un institut nommé I4CE. Il recense cinq critères dépendant sur la production de gaz à effet de serre. Si ce « budget vert » doit devenir obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants, très peu de communes de moins de 10 000 habitants s’y sont mises pour le moment. Pour l’instant, ce sont en grande partie les villes comme Strasbourg, Lyon qui régissent ainsi leurs budgets.