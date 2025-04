Municipales 2026 : Samia Jaber secoue les gauches belfortaines

Pour Samia Jaber, il y a « nécessité de fusionner » des listes de gauche en vue des élections municipales de 2026. Vendredi 4 avril, l’élue d’opposition de gauche à la Ville et au Département, proche d’Arnaud Montebourg, lance un pavé dans la mare. Depuis plus d’un an, des discussions s’organisent entre partis de gauche pour envisager un rassemblement. « Sur le fond, il n’y a aucun sujet où ça ne fonctionne pas entre nous », affirme-t-elle. Et pour cause : les enjeux sont locaux, pas nationaux. « Nous n’avons pas besoin d’apporter les dissensions nationales au niveau local. C’est très bien ainsi. »

Elle rejette l’idée de reproduire un accord de type Nouveau Front populaire, comme lors des législatives anticipées. Ce qu’elle souhaite, c’est un rassemblement local, entre toutes les forces de gauche prêtes à travailler ensemble. « En tournant la page des divisions et en ne laissant pas La France insoumise de côté. » Forte de ses douze années d’opposition, Samia Jaber le martèle : une liste unique dès le premier tour est, selon elle, la seule voie vers la victoire. « Je veux prendre mes responsabilités. Il faut créer une dynamique pour ne pas avoir un second tour avec seulement la droite contre le Rassemblement national. »

Mais une question cruciale se pose : qui portera cette union ? Samia Jaber cite ceux qu’elle considère comme les actuels chefs de file : Bastien Faudot, élu d’opposition à la Ville et au Département du groupe Gres (gauche républicaine écologique et sociale) ; elle-même ; Mathilde Regnaud, ancienne élue d’opposition et ex-assistante parlementaire de Florian Chauche, membre du collectif local En commun pour Belfort ; ainsi que Florian Chauche, ancien député de la 2nde circonscription, issu de La France insoumise.

Pour elle, aucun de ces quatre noms ne doit mener la liste. Elle appelle à un choix collectif, autour d’un profil rassembleur. « Il ne faut pas d’hégémonie.» Son objectif est clair : « Ne pas laisser un troisième mandat au maire sortant. » Damien Meslot, maire Les Républicains.