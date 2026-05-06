Ligue des droits de l’Homme : Christophe Soustelle s’oppose à sa subvention

Au moment des questions, Christophe Soustelle, élu de l’opposition sous l’étiquette Rassemblement national, intervient. « Il y a des dépenses qui ne nous paraissent pas judicieuses. Je pense à ce que vous donnez à la Ligue des droits de l’Homme, au Réseau éducation sans frontières, qui sont nocives, non seulement pour Belfort, mais aussi pour notre pays. Je pense qu’ils font preuve de sectarisme. » Dans le budget primitif, une somme de 500 euros de fonctionnement est proposée pour la Ligue des droits de l’Homme (lire notre article). Pour le Réseau éducation sans frontières 90, le même montant est suggéré.