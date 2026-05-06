Ligue des droits de l’Homme : Christophe Soustelle s’oppose à sa subvention

Lors du conseil municipal de Belfort ce jeudi 30 avril, les élus ont débattu sur le budget primitif 2026 (lire notre article). Les subventions attribuées aux associations ont été présentées par l’exécutif. Une enveloppe de 3,2 millions d’euros leur est attribuée. La liste des organismes percevant des contributions est présentée dans un tableau détaillé. « Les aides en nature : prêts de locaux, prestations de services techniques, complètent ce soutien financier », ajoute Sébastien Vivot, adjoint aux finances.
500 euros en direction de la Ligue des droits de l’Homme
Au moment des questions, Christophe Soustelle, élu de l’opposition sous l’étiquette Rassemblement national, intervient. « Il y a des dépenses qui ne nous paraissent pas judicieuses. Je pense à ce que vous donnez à la Ligue des droits de l’Homme, au Réseau éducation sans frontières, qui sont nocives, non seulement pour Belfort, mais aussi pour notre pays. Je pense qu’ils font preuve de sectarisme. » Dans le budget primitif, une somme de 500 euros de fonctionnement est proposée pour la Ligue des droits de l’Homme (lire notre article). Pour le Réseau éducation sans frontières 90, le même montant est suggéré.
« Je ne censurerai pas les associations »
Lucas Vanitou, membre du groupe d’opposition Belfort avec vous, déclare : « Je ne vais pas revenir sur ce que dit le Rassemblement national sur les subventions qui jugent nocives de certaines associations. Je fais entièrement confiance au service de la Ville. » Le maire de Belfort, Damien Meslot, répond lui aussi à Christophe Soustelle : « Je ne censurerai pas les associations que vous voudriez censurer. Je n’ai pas la même philosophie que vous. »