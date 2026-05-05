Belfort : 4 infos à retenir du budget 2026

74,695 millions d’euros de dépenses réelles de fonctionnement
Les dépenses réelles de fonctionnement de la Ville de Belfort s’élèvent à 74,695 millions d’euros, soit une augmentation de 1,56 million par rapport au budget 2025. De l’autre côté, les recettes réelles de fonctionnement de ce budget primitif 2026 sont de 81,998 millions d’euros. Une hausse de 0,98 million par rapport à celles de 2025. La Ville peut dégager une épargne brute de 9,5 millions d’euros. « Une fois pris en compte le remboursement de capital de la dette, de 8, 850 millions d’euros, nous constatons un niveau d’épargne nette de 659 639 euros », précise Sébastien Vivot.
25 millions d’investissements
« En 2026, le programme d’investissement est composé d’un montant de 25 millions d’euros », annonce Sébastien Vivot. Parmi les trois principaux projets, la Ville compte : le lancement des travaux d’aménagements de la plaine des sports pour 2,5 millions d’euros (lire notre article) ; 2,25 millions d’euros sont prévus pour la fin des travaux de réaménagement de l’annexe de l’Hôtel de Ville ; et 1,3 million d’euros pour finaliser l’extension du musée daArt moderne.
« Nous avons un programme d’interventions dans les différentes politiques publiques », continue l’adjoint aux finances. 2,1 millions d’euros sont destinés pour rendre la Ville éco-responsable, agir sur l’embellissement des espaces publics, la préservation de l’environnement tout en encourageant les mobilités douces. La même somme sera déboursée pour la gestion et la rénovation du patrimoine municipal, au renouvellement des véhicules et des matériels.
Charge de la dette
La charge de la dette est en hausse de 1,2 million d’euros en 2026. Elle passe de 9,47 millions d’euros en 2025 à 10,7 millions d’euros en 2026. De son côté, l’encours de la dette passe de 63 millions en 2025 à 74,9 millions d’euros en 2026. « Je rappelle que notre capacité de désendettement est de 5,4 années », précise Sébastien Vivot. Ce qui reste en dessous de la zone d’alerte fixée entre dix et douze ans.
Des chiffres qui font réagir l’opposition. « Lorsque vous avez été élu en 2014, vous jugiez alors l’endettement de la Ville insoutenable. Elle était insoutenable à 71,8 millions d’euros, quel qualificatif emploierez-vous aujourd’hui alors qu’elle est à 74,9 millions d’euros ? » questionne Bastien Faudot, élu d’opposition sous l’étiquette divers gauche. Même constat du côté de Florian Chauche, membre du groupe d’opposition Belfort avec vous, encarté à la France insoumise. « Vous vous rapprochez rapidement [du seuil d’alerte de la dette] et surtout vous engagez la Ville dans une trajectoire risquée. »
Des taux d’imposition semblables à 2025
Lors de ce conseil municipal, les élus ont voté en faveur de taux d’imposition similaires à ceux de 2025. À noter que 61 % des recettes réelles de fonctionnement de 2026 proviennent des impôts et taxes. La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est fixée à 16,80 %, la taxe foncière sur les propriétés bâties à 39,32 % et la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 82,82 %.