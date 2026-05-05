Belfort : 4 infos à retenir du budget 2026

« En 2026, le programme d’investissement est composé d’un montant de 25 millions d’euros », annonce Sébastien Vivot. Parmi les trois principaux projets, la Ville compte : le lancement des travaux d’aménagements de la plaine des sports pour 2,5 millions d’euros (lire notre article) ; 2,25 millions d’euros sont prévus pour la fin des travaux de réaménagement de l’annexe de l’Hôtel de Ville ; et 1,3 million d’euros pour finaliser l’extension du musée daArt moderne.

« Nous avons un programme d’interventions dans les différentes politiques publiques », continue l’adjoint aux finances. 2,1 millions d’euros sont destinés pour rendre la Ville éco-responsable, agir sur l’embellissement des espaces publics, la préservation de l’environnement tout en encourageant les mobilités douces. La même somme sera déboursée pour la gestion et la rénovation du patrimoine municipal, au renouvellement des véhicules et des matériels.