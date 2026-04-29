Le Grand Belfort veut créer un « lieu totem au Techn’hom »

Le bâtiment est identifiable par sa tour vitrée de d’une dizaine d’étages, à l’entrée du Techn’hom en face des locaux de l’UTBM, à Belfort (bâtiment 14, rue Becquerel). Une partie est déjà la propriété du Grand Belfort, mais deux lots appartiennent à l’Etat. Les élus du Grand Belfort ont validé à l’unanimité leur rachat, pour la somme de 515 000 euros.

Le Grand Belfort disposera donc de la totalité des 14 000 m² du bâtiment : un sous-sol (appartenant aujourd’hui à l’Etat et au Grand Belfort pour moitié chacun), d’un rez-de-chaussée (appartenant à l’Etat et au Grand Belfort), occupé par l’UTBM et le Crunch Lab, un premier étage (inoccupé, appartenant au Grand Belfort), un deuxième étage (appartenant à l’Etat, anciennement utilisé par l’UTBM).

Dans ces 14 000 m², le Grand Belfort veut créer « lieu Totem à Belfort qui soit un tiers lieu d’innovation pour l’industrie et l’énergie, avec pour thématique principale la décarbonation des usages », selon les documents remis aux élus.

Damien Meslot, président du Grand Belfort, a précisé que ce projet serait conduit avec le Crunch Lab et KMØ (« Kilomètre zéro) à Mulhouse afin de créer un « tiers lieu sur exemple de KMØ à Mulhouse, qui marche très bien ; tiers lieu d’incubation avec des start-up, des chercheurs, de la formation, qui sera piloté par KM0 ».

KMØ à Mulhouse a lui aussi été implanté sur une friche industrielle à Mulhouse : le site de « la fonderie », dans un ancien bâtiment de la SACM (société alsacienne de constructions mécaniques).

Il se veut, selon son site internet, « un lieu d’innovation favorisant les rencontres et les échanges entre acteurs entreprenants, une nouvelle dynamique s’appuyant sur les compétences numériques locales. KMØ représente une véritable opportunité pour développer les projets, les startups et les entreprises en Alsace et en France, mais également au-delà des frontières ! »