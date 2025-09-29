5,4 millions d’euros d’aides pour Belfort E-Start, au Techn’Hom

Le programme France 2030 vient de confirmer une participation à hauteur de 5,4 millions d’euros. « Belfort E-Start devient ainsi l’un des projets les mieux doté de France 2030 », apprécie le Grand Belfort. Le projet s’élève à 17,2 millions d’euros, dont 12 millions d’euros supportés par Tandem.

« Le soutien significatif de l’État dans ce projet est une excellente nouvelle car il illustre la capacité́ de notre territoire à innover et à répondre aux défis énergétiques, économiques et environnementaux, salue Damien Meslot, président du Grand Belfort. Il s’inscrit également dans une volonté́ de relocalisation industrielle, en privilégiant une production française de panneaux photovoltaïques. »

Les études sont finalisées. La société est en cours de finalisation juridique.