5,4 millions d’euros d’aides pour Belfort E-Start, au Techn’Hom

Nicolas Gaud, directeur du pôle énergie et informatique à l’UTBM, présente la maquette et le projet e-start.
Nicolas Gaud, directeur du pôle énergie et informatique à l’UTBM, présente la maquette et le projet e-start. | ©Le Trois – Thibault Quartier

Le projet de communauté d’énergie renouvelable au Techn’Hom, baptisé E-Start, reçoit une aide de 5,4 millions d’euros, dans le cadre de France 2030.

Le projet E-Start (notre article) consiste à construire une communauté d’énergie renouvelable, au Techn’Hom, à Belfort. Il est lauréat de l’appel à projets « démonstrateurs de ville durable », en 2021. Ce projet s’inscrit dans « une logique de transition énergétique, de souveraineté industrielle et d’attractivité économique », indique le Grand Belfort.

L’ambition : « Démontrer la faisabilité d’un écosystème local, sobre et décarboné, en combinant production photovoltaïque, stockage intelligent, et la rénovation énergétique des bâtiments. »

La phase concrète du projet E-Start va débuter

Le programme France 2030 vient de confirmer une participation à hauteur de 5,4 millions d’euros. « Belfort E-Start devient ainsi l’un des projets les mieux doté de France 2030 », apprécie le Grand Belfort. Le projet s’élève à 17,2 millions d’euros, dont 12 millions d’euros supportés par Tandem.

« Le soutien significatif de l’État dans ce projet est une excellente nouvelle car il illustre la capacité́ de notre territoire à innover et à répondre aux défis énergétiques, économiques et environnementaux, salue Damien Meslot, président du Grand Belfort. Il s’inscrit également dans une volonté́ de relocalisation industrielle, en privilégiant une production française de panneaux photovoltaïques. »

Les études sont finalisées. La société est en cours de finalisation juridique.

