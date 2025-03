Le directeur du Sdis 90 sur le départ

Le colonel Philippe Pautigny, directeur du service départemental d’incendie et de secours du Territoire de Belfort (Sdis 90) depuis le 1er janvier 2021, s’apprête à quitter ses fonctions, d’ici le mois de mai. Il a été sélectionné pour rejoindre l’Administration centrale de l’État, où il intégrera la direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise, dans le cadre d’une mise à disposition. Il exercera un rôle de responsable au niveau national sur des thématiques de prévention et de réglementation des risques incendies.

« C’est une promotion intéressante pour moi », raconte le colonel Philippe Pautigny. « Une belle reconnaissance », poursuit-il, après une carrière débutée en 1986 comme pompier volontaire. Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en sciences et technologie à l’école polytechnique universitaire de l’université Paris-VI, il s’est engagé, un an, à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Puis, il a sillonné la France pour occuper des postes en Seine-et-Marne ou encore en Ille-et-Vilaine, à Rennes. Avant de devenir directeur du Sdis du Territoire de Belfort, il a travaillé à Bordeaux, où il était chef du pôle de planification sécurité civile et formation à la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest.

Qu’est-ce qu’il retient de ses cinq années passées dans le Territoire de Belfort ? Son arrivée lors du Covid, où le Sdis a dû répondre rapidement à des enjeux majeurs, notamment la mise en place de centres de vaccination, « pour traverser la pandémie ». Il se souvient de la distinction préfectorale, dédiée à l’ensemble du corps, obtenue pour avoir été réactif lors de cette période.

Il note, en 2022, « la soif de changement des équipes », qui a débouché à un ajustement de l’organigramme pour ramener « une bonne dynamique ». Ce fut aussi, cette année-là, l’année de l’inspection de la direction générale sur les états du Sdis, qui a permis d’établir une soixantaine de préconisations pour moderniser le service départemental d’incendie et de secours.

En 2023, puis 2024, il s’est concentré sur le pilotage local du plan Cap 2024-2028, qui vise à anticiper les risques émergents tels que les feux de forêt, les risques climatiques et ceux liés à l’hydrogène (lire notre article). Il a aussi mis l’accent sur le volontariat et sur la mutualisation avec les départements voisins pour améliorer l’efficacité des interventions. Des enjeux qui lui tiennent à coeur. « L’un des objectifs était aussi de retrouver une administration forte », rappelle-t-il. Cela s’actera, en 2025, par l’embauche de deux capitaines supplémentaires, un lieutenant et un juriste. « De nouvelles compétences pour le Sdis », félicite-t-il.