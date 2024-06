Belfort : la direction des pompiers visée par une plainte en interne

Deux lettres ont été adressées, ce jeudi 6 juin, à Florian Bouquet, président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (CASDIS) et au préfet du Territoire de Belfort. Le syndicat Autonome, auteur de ces lettres, y indique : la procureure de la République du Territoire de Belfort a été sollicitée au titre de l’article 40 du code de procédure pénale pour « des faits graves » se déroulant au sein du Sdis du Territoire de Belfort.

Par téléphone, des sources proches du dossier affirment qu’une plainte a été déposée par un agent du Sdis. Contactée, Jessica Vonderscher, procureure de la République du Territoire de Belfort, confirme le dépôt d’une plainte et deux signalements syndicaux auprès du parquet du tribunal judiciaire de Belfort. L’affaire a été dépaysée et a été confiée au parquet de Montbéliard.

Joint par téléphone, le procureur de la République de Montbéliard, Paul-Edouard Lallois, explique que la plainte a été déposée pour des faits « faisant état d’éléments susceptibles de revêtir la qualification pénale de harcèlement moral ». « La direction est visée », confirme-t-il. Une enquête va être ouverte. « Je suis en train de désigner le service d’enquêteurs pour diligenter les investigations », précise encore le procureur expliquant que les démarches n’étaient encore qu’au stade embryonnaire. « Compte-tenu des éléments, l’enquête prendra du temps », conclut-il.

Par téléphone, Sébastien Boillot, pompier à la caserne Belfort-Nord, délégué syndical du syndicat Autonome, explique : « Il y a eu une personne en particulier victime, et d’autres qui témoignent régulièrement de leur mal-être lié à la direction. »

Ce mal-être, les organisations syndicales en parlent depuis plus d’un an. En novembre 2022, les pompiers ont démarré une grève qui concernait autant les officiers que les hommes du rang. Initialement, la grève concernait l’application de la loi de transformation de la fonction publique qui met fin aux régimes dérogatoires à la durée légale de travail, fixée à 1 607 heures (lire notre article). Mais elle s’est entérinée. Les pompiers ont choisi de la continuer pour témoigner de leur « mal-être », lié à leur communication avec la direction.

Un an plus tard, le 24 octobre 2023, les pompiers ont décidé d’en sortir, car le conflit s’enlisait avec la direction du Sdis. Mais ils souhaitaient que le mal-être en interne soit reconnu, via un protocole. Ce qui n’a pas eu lieu (lire notre article).