Belfort : le directeur des pompiers veut construire « un Sdis pour l’avenir »

Le CAP se focalise aussi sur le volontariat ; les pompiers du Territoire de Belfort compte 450 pompiers volontaires. « Le covid a laissé des traces dans l’engagement », convient Philippe Pautigny. Ce programme s’appuie sur deux objectifs : recruter et fidéliser. Une campagne de recrutement s’est matérialisée par une journée de tests, à l’automne. Une autre est prévue au printemps. Aujourd’hui, on peut s’engager jusqu’à 67 ans et 72 ans pour les médecins.

En s’appuyant sur les travaux nationaux, un Livre blanc du volontariat est lancé. La communication doit aussi être renforcée, tout comme les actions qui favorisent le recrutement : conventions avec les entreprises pour avoir plus de flexibilité et de disponibilité des pompiers volontaires ; poursuivre la création d’une réserve départementale de soutien, ouverte aux pompiers retraités… Sur ce dernier point, « nous avons la volonté de mieux fédérer et employer les anciens sapeurs-pompiers, de créer du lien et de profiter de leur expérience », estime l’officier, qui veut « valoriser ce qu’on fait bien ».

« Ce qui me motive, c’est de donner du sens, de retrouver une ambition commune et de fédérer les acteurs », garantit-il, convenant que « la grève a laissé des traces » (lire nos articles). Mais il veut tourner de la page et aller de l’avant. « Le secret du changement, c’est de concentrer toute notre énergie non pas à lutter contre le passé mais à construire l’avenir », note le colonel Philippe Pautigny, invoquant le philosophe Socrate. Comme un vœux pieux pour fédérer les pompiers du département vers de nouveaux horizons.