Laurence Béguin : « Il faut accompagner les chefs d’entreprise dans les mutations »

Je dépends des trois préfets de département. Je travaille aussi avec les deux sous-préfets, de Montbéliard et Lure, et je travaille avec la préfecture de Région. Bien évidemment, je travaille aussi avec les [intercommunalités] et le conseil régional (compétence économique, NDLR) ou les conseils départementaux (qui ont la compétence insertion, NDLR), en fonction des thématiques. Mon principe, c’est de se déplacer. Je vais à la rencontre des entreprises et je suis à leur disposition. Pour le monde de l’entreprise, c’est très difficile d’avoir une lecture sur plusieurs années. Et quand on investit dans l’industrie, on investit beaucoup d’argent. Aujourd’hui, on ne peut pas faire de l’industrie en commençant dans son garage. La moindre machine-outil coûte une fortune. Il faut former les gens. Le numérique est partout. Ce sont d’autres métiers. Il y a les règles environnementales.