Aire urbaine : une interlocutrice privilégiée pour les entreprises

Il est peu fréquent, voire inédit, de voir les préfets du Territoire de Belfort, du Doubs et de la Haute-Saône réunis, en l’occurrence pour une conférence de presse. Ce petit événement s’est déroulé ce mardi 30 mai, pour la présentation de celle qui devient la première sous-préfète ayant une compétence territoriale à l’échelle de l’aire urbaine Belfort-Montbéliard- Héricourt, donc au-delà des frontières administratives départementales. « Une démarche inédite », comme l’a souligné Jean-François Colombet, préfet du Doubs. Mais une démarche qui acte, du point de vue de l’État, la cohérence du bassin de vie, économique et d’emploi que constitue le nord Franche-Comté, “territoire pertinent par delà les frontières administratives », comme l’a souligné Raphaël Sodini, préfet du Territoire de Belfort. Une initiative qu’avait dévoilé Le Trois, il y a plusieurs mois (lire notre article).

Laurence Beguin prend donc ses fonctions ce mardi 30 mai à la préfecture du Territoire de Belfort, mais est placée sous la triple autorité des préfets du Territoire de Belfort, du Doubs et de la Haute-Saône. Elle participera d’ailleurs aux comités de direction de chacune des trois préfectures.

Dans sa présentation, Raphaël Sodini a souligné trois grands domaines d’intervention pour cette nouvelle sous-préfète. D’abord le programme « France 2030 » qui, comme le soulignait son homologue bisontin, repose sur des appels à projets nombreux et divers dont les entreprises n’ont souvent pas connaissance. Sur ce point, la lettre de mission de Laurence Beguin mentionne « l’identification des potentiels porteurs de projets, communication globale et ciblée, suivi des appels à projets, lien avec les opérateurs départementaux, régionaux et nationaux ». D’où le deuxième axe de travail évoqué, à savoir un contact privilégié avec les entreprises, pour identifier les problèmes éventuels et y apporter des solutions.