À Vieux-Charmont, les plantes dépolluent les sols d’une friche industrielle

L’explorateur Jean-Louis Étienne est le grand témoin du forum Hydrogen business for climate, qui se tient à Belfort les 3 et 4 octobre et qui rassemble 420 personnalités internationales de la filière. Il livre un regard singulier sur les conséquences du dérèglement climatique, qu’il observe depuis plus de 40 ans et sur ce qu’il faut entreprendre pour répondre à ce défi. Rencontre.