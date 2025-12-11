Grand Belfort : la grande méfiance de Bastien Faudot sur l’hydrogène

Les oreilles des participants au Forum de l’hydrogène du 4 décembre 2025 ont dû siffler, une semaine plus tard, le mardi 9 décembre, pendant que se déroulait la réunion des élus du Grand Belfort. Bastien Faudot, élu d’opposition (GRS) a exprimé toutes ses réserves sur une éventuelle hydrogène-mania. Il l’a fait à l’occasion d’une délibération sur l’adhésion du Grand Belfort à France Hydrogène, association qui a pour objet la promotion des technologies relatives à l’hydrogène, de sa production à son utilisation, et le développement de la filière française.

« Entre annonces tonitruantes et réalité, il est nécessaire de faire un état des lieux », a-t-il réclamé. Il a fondé ses inquiétudes sur « une série d’abandons en cascade » de projets en Europe et en France : il a pointé 7,7 milliards d’euros « engloutis dans des projets abandonnés » en Allemagne, mais aussi plusieurs projets abandonnés en France. Plus globalement, il a estimé que l’hydrogène a « des rendements énergétiques désastreux », et offre « une fausse propreté » compte tenu des difficultés à disposer d’hydrogène « blanc ».

Plus localement, il a cité McPhy à l’Aéroparc de Fontaine avec « 15 millions investis dans une usine vendue 600 000 euros au tribunal de commerce à John Cockerill, 25 fois moins que les investissements publics initiaux (l’usine est en crédit-bail, donc les 600 000 euros ne concernent pas le rachat d’un bâtiment, qui est toujours loué au repreneur, NDLR) » ; Isthy, à Morvillars, « abandonné avant même d’avoir commencé ».

« Mon propos est un appel à la prudence, a précisé Bastien Faudot. Qu’on arrête les annonces et les effets d’annonce ; les retours sur investissement sont nuls » !

Il a été soutenu dans ses réserves par René Schmitt et les autres membres de son groupe.