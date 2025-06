Morvillars : Isthy, ce nouveau gâchis dans la filière hydrogène

En ce printemps 2025, on devait avoir un premier service de tests. Le permis de construire avait été déposé. Au final, le projet, d’une vingtaine de millions d’euros, comprenait cinq bâtiments, dont un bâtiment tertiaire (bureaux et salles de tests de 1 300 m2) et quatre bâtiments de type « bunkers », qui devaient accueillir des tests plus poussés. Le centre devait disposer de treize bancs de test.

Mais ce projet ne verra jamais le jour à Morvillars. Les activités du projet Isthy sont cessées confirment plusieurs sources. Les promoteurs, que sont Inthy et Bureau Veritas, ont essuyé le refus de plusieurs banques pour finaliser le financement du projet. La Banque de France a même tenté une conciliation. Sans succès.

Ce projet avait pourtant reçu d’importants soutiens publics, à l’instar du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté ou encore de l’agglomération belfortaine. Isthy avait aussi reçu une aide du fonds Maugis (lire notre article), dès janvier 2021. Et l’État mettait largement la main à la poche, à hauteur de 25 % (lire notre article). Les mobilisations ont été fortes pour ficeler ce dossier.