Belfort : la cession de McPhy à John Cockerill confirmée par le tribunal

« Cette annonce est une excellente nouvelle pour les salariés et l’ensemble de la filière hydrogène du Territoire de Belfort », commente Damien Meslot, président Les Républicains (LR) du Grand Belfort (GBCA). John Cockerill est « une société solide », qui a « une dimension et une assise qui vont permettre de rassurer les clients et d’accéder à de nouveaux marchés ».

« La décision du tribunal permet de sauver l’essentiel : l’activité et l’emploi sur le site de l’Aéroparc de Fontaine », salue Christophe Grudler. « L’expertise et la maturité de John Cockerill, notamment grâce à son usine alsacienne d’Aspach, permettront de redresser, de stabiliser et de développer les activités du site de Fontaine », complète-t-il.

Sur la poursuite d’activité industrielle, les juges-commissaires regrettent quand même « que le site de Belfort ne soit qu’un complément du site d’Aspach sans développement propre du site de Belfort ». Ils déplorent aussi la faiblesse du montant de la reprise, également déplorée par le mandataire judiciaire.

Trois offres ont été étudiées par le tribunal de commerce, mais seulement John Cockerill faisait une offre de reprise réelle de l’activité et des salariés. Atawey prévoyait de ne reprendre que 2 salariés, ainsi que les actifs et stocks liés à l’activité de stations de recharge, pour 58 000 euros. Hynamics n’envisageait de ne reprendre que des équipements, quatre stacks de référence McLyzer, pour un montant de 100 000 euros.

John Cockerill intervient dans le secteur de la défense, de l’énergie, de la sidérurgie ou encore de l’hydrogène. Il compte 8 000 salariés dans le monde dont 1 800 en France, peut-on lire dans le jugement du tribunal. John Cockerill est une entreprise très implantée en France ; son entité John Cockerill Défense est détenue à 10 % par l’État français, depuis l’été 2024. La société est détenue par la famille Serin, de nationalité française, à plus de 80 %. Bernard Serin est même le président du FC Metz. Son chiffre d’affaires a atteint 1,2 milliard d’euros en 2023.

Une communication de l’entreprise est prévue, en fin de journée, selon Damien Meslot.