Hydrogène : malgré les difficultés, l’espoir à l’horizon

Alors que la filière hydrogène a traversé une période particulièrement turbulente, c’est un signe qui donne de l’espoir. Elle se recompose, non sans heurts, comme l’a montré la reprise de McPhy Energy par John Cockerill Hydrogen, mais pour se solidifier. À l’international, la demande s’accélère, notamment en Asie. La Chine a, par exemple, intégré l’hydrogène à son plan stratégique quinquennal. Dans le nord Franche-Comté, les entreprises tournées vers l’industrie sentent le vent tourner en leur faveur : Inocel commence à produire ; Gen-Hy finalise son outil industriel ; et Mincatec lance l’industrialisation. Toutes ont des opportunités. Du côté de la mobilité, c’est plus mesuré. On perçoit le besoin de consolider la demande pour lancer le marché, à l’échelle nationale. Mais les initiatives se maintiennent, conscientes que l’hydrogène trouvera sa place dans cet écosystème.

C’est dans ce contexte que se tient, ce jeudi 4 décembre, la 5e édition du Forum Hydrogen business for climate, organisé par le Pôle Véhicule du Futur à l’Atria, à Belfort. Sa thématique 2025 : sécuriser et accélérer. Sécuriser la filière dans cette période de reconfiguration. Et accélérer son déploiement. trois tables-rondes sont au programme et 400 décideurs de la filière – issus des secteurs privés et publics, politiques, experts, académiques et investisseurs – sont attendus. C’est dans ce contexte que Le Trois a publié sa 5e édition de son hors-série dédié à la filière hydrogène dans le nord Franche-Comté, à retrouver ici en format numérique.