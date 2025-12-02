PUB
Hydrogène : malgré les difficultés, l’espoir à l’horizon

Conteneur de Gen-hy, embarquant un électrolyseur.
La filière hydrogène se donne rendez-vous à Belfort, ce jeudi 4 décembre 2025. | ©Gen-Hy
Édito

La filière hydrogène se donne rendez-vous à Belfort, ce jeudi 4 décembre, à l’occasion du forum hydrogène Business for climate. Le Trois publie, de son côté, la 5e édition de son magazine dédié à cette filière qui s’implante. Avec ses doutes et ses espoirs.

Le 10 novembre, la Commission européenne a officiellement adopté un acte délégué sur l’hydrogène bas-carbone. « L’hydrogène est désormais reconnu comme bas-carbone lorsqu’il permet une réduction d’au moins 70 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l’hydrogène fossile », explique France Hydrogène. C’est une porte ouverte essentielle à l’atout énergétique n°1 de la France : le nucléaire. 

Si l’électrolyse de l’eau est obtenue avec de l’électricité éolienne ou solaire, elle est considérée comme verte. Lorsqu’elle sera obtenue avec du nucléaire, on parlera alors d’électrolytique bas-carbone. La banque européenne de l’hydrogène a aussi reconnu cet hydrogène bas-carbone, alors qu’elle ouvre en cette fin d’année 2025 sa 3e enchère. « Cette approche met en lumière les atouts français. Avec un mix électrique déjà décarboné, des compétences solides et des projets industriels ambitieux, toutes les conditions sont réunies pour passer à la vitesse supérieure », commente Philippe Boucly, président de France Hydrogène.

Couverture Hors Série n° 14 La filière Hydrogène s'accroche

Une 5e édition du hors-série du Trois dédié à la filière hydrogène

Alors que la filière hydrogène a traversé une période particulièrement turbulente, c’est un signe qui donne de l’espoir. Elle se recompose, non sans heurts, comme l’a montré la reprise de McPhy Energy par John Cockerill Hydrogen, mais pour se solidifier. À l’international, la demande s’accélère, notamment en Asie. La Chine a, par exemple, intégré l’hydrogène à son plan stratégique quinquennal. Dans le nord Franche-Comté, les entreprises tournées vers l’industrie sentent le vent tourner en leur faveur : Inocel commence à produire ; Gen-Hy finalise son outil industriel ; et Mincatec lance l’industrialisation. Toutes ont des opportunités. Du côté de la mobilité, c’est plus mesuré. On perçoit le besoin de consolider la demande pour lancer le marché, à l’échelle nationale. Mais les initiatives se maintiennent, conscientes que l’hydrogène trouvera sa place dans cet écosystème.

C’est dans ce contexte que se tient, ce jeudi 4 décembre, la 5e édition du Forum Hydrogen business for climate, organisé par le Pôle Véhicule du Futur à l’Atria, à Belfort. Sa thématique 2025 : sécuriser et accélérer. Sécuriser la filière dans cette période de reconfiguration. Et accélérer son déploiement. trois tables-rondes sont au programme et 400 décideurs de la filière – issus des secteurs privés et publics, politiques, experts, académiques et investisseurs – sont attendus. C’est dans ce contexte que Le Trois a publié sa 5e édition de son hors-série dédié à la filière hydrogène dans le nord Franche-Comté, à retrouver ici en format numérique.

