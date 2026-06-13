Fin du CCAS et des intervenants sport et musique : la CGT de Belfort se mobilise

« Nous appelons à la mobilisation, il n’est pas question que cela passe sans réaction », affirme Simon Pheulpin, de la CGT territorial de Belfort. Face aux dernières annonces de la Ville de Belfort, la CGT a décidé de fédérer ses membres pour faire connaître leur mécontentement. Leur cible : la fin des éducateurs sportifs, des intervenants en musique (lire notre article) et du services à domicile et soins infirmiers du CCAS (lire notre article). « Depuis sa réélection, le maire enchaîne les attaques avec toujours la même logique : supprimer des postes et faire reculer les services utiles à la population », est-il écrit dans le communiqué du syndicat.