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Fin du CCAS et des intervenants sport et musique : la CGT de Belfort se mobilise

Un dossard de la CGT.
La CGT sera présente à la manifestation devant la mairie du 13 juin, organisée par les parents d'élèves. | © Le Trois - Jade Belleville

La CGT territorial de Belfort se mobilise contre les dernières annonces de la Ville de Belfort. Au coeur des débats : la fin des intervenants dans les écoles et du CCAS.

« Nous appelons à la mobilisation, il n’est pas question que cela passe sans réaction », affirme Simon Pheulpin, de la CGT territorial de Belfort. Face aux dernières annonces de la Ville de Belfort, la CGT a décidé de fédérer ses membres pour faire connaître leur mécontentement. Leur cible : la fin des éducateurs sportifs, des intervenants en musique (lire notre article) et du services à domicile et soins infirmiers du CCAS (lire notre article). « Depuis sa réélection, le maire enchaîne les attaques avec toujours la même logique : supprimer des postes et faire reculer les services utiles à la population », est-il écrit dans le communiqué du syndicat.

Un maintien des intervenants dans les écoles

Au programme de la CGT : deux manifestations. Une le 16 juin devant la direction des ressources humaines à l’occasion d’un nouveau comité social territorial. Une seconde le 18 juin, devant le conseil municipal de Belfort. Simon Pheulpin rassemble les revendications de la CGT en deux points centraux. D’un côté, la demande du maintien des intervenants dans les écoles publiques de Belfort, ainsi que les services du CCAS. D’un autre côté, la garantie en termes d’emploi. « Aucun de nos collègues ne doit se retrouver au chômage », ajoute le délégué territorial.

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