« On aimerait que cela continue », les éducateurs sport et musique désarçonnés

Après avoir chanté, les élèves échangent quelques balles avec leurs éducateurs sport. Certains sautent à pieds joints au travers d’une corde à sauter, battue de gauche à droite par Sylvie. Elle intervient dans les écoles publiques belfortaines depuis 2003. C’est avec surprise qu’elle apprend qu’elle ne pourra plus le faire à la rentrée. « Nous n’avons absolument pas été concertées en amont. Nous avons découvert la suppression en voyant l’ordre du jour du CST (Comité social territorial, NDLR). » Au total, ils sont onze éducateurs sport dont quatre contractuels. Elle évoque un collègue de 52 ans non titulaire, qui, à la rentrée prochaine, ne verra pas son contrat renouvelé. « C’est écœurant parce que ce sont des gens qui font parfaitement leur boulot », s’indigne Sylvie.

Sylvie est titulaire, elle sera présente à la rentrée mais ses missions seront revues. Ils pourront intervenir sur certains aspects comme le ski, la voile ou encore le savoir-faire à vélo. Mais leur intervention régulière sur l’ensemble de l’année ne se fera plus. « Nous avons des actions hors temps scolaire. Par exemple, on prend en charge les enfants en surpoids », souligne Sylvie. Mais, sans contact régulier avec les enfants, la détection et la prise en charge de ces derniers vont être plus complexes.

Habillé en tenue de sport, Yannick Jardin est lui aussi présent devant l’annexe de la mairie. Après 25 ans en tant qu’éducateur, il subit lui aussi cette suppression. Il se remémore avec amertume les olympiades mises en place dans les écoles en 2024, à l’occasion des Jeux olympiques. « Nous avions encore le soutien de la collectivité. » Tout comme Sylvie, en intervenant dans les écoles, leur objectif n’est pas seulement d’initier les jeunes au sport mais aussi les sensibiliser aux valeurs qui vont avec. « Je n’ai vraiment pas envie de travailler pour une collectivité qui ne pense pas à nos enfants. »

Le corps professoral et les parents d’élèves ne comptent pas s’arrêter là. Mardi 16 juin, ils organisent une opération école morte l’après-midi. Le 18 juin, ils appellent à manifester devant le conseil municipal de la Ville.