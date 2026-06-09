« On aimerait que cela continue », les éducateurs sport et musique désarçonnés

Les élèves belfortains s'amusant avec leurs éducateurs de sport et musique lors d'une manifestation.
Onze éducateurs sport et quatre éducateurs musique de la Ville n'interviendront plus dans le écoles. | © Le Trois - Jade Belleville

Alors que la Ville de Belfort a annoncé la suppression des éducateurs sport et musique dans les écoles, ces derniers ne comptent pas se laisser faire.

Debout, bien organisée en rang, une dizaine d’enfants belfortains chante devant l’annexe de la mairie de Belfort. Ils sont accompagnés à la guitare par Justine, une éducatrice musique de la Ville. Devant, Valérie, elle aussi éducatrice musique, les guide par ses gestes. Mais bientôt, ces jeunes élèves devront se passer de cet accompagnement. Dans plus d’une semaine, le conseil municipal de Belfort doit acter la suppression des éducateurs sport et musique au sein des écoles publiques de la ville (lire notre article).

Une rentrée dans le flou

« Je m’inquiète pour mes missions, je ne sais pas encore ce que je vais faire à la rentrée », regrette Valérie. Cela fait douze ans qu’elle travaille en tant qu’éducatrice de musique à Belfort. Ils sont quatre à intervenir dans les écoles belfortaines, pour trois d’entre eux, leur contrat se prolonge encore pour quelques mois voire années. Mais avec la suppression de ses interventions, les missions de la rentrée prochaine restent floues. « On aimerait que cela continue. Je n’ai pas envie qu’on nous enlève notre métier, nous avons travaillé dur pour ça. »

« C’est un métier qui apporte vraiment une plus-value aux enseignants », renchérit Valérie, les bras croisés. Au-delà de la culture musicale, les éducateurs ont pour mission de créer une cohésion en classe. « On leur apprend à être un groupe », précise Justine, une guitare accrochée à l’épaule. Elle non plus ne sait pas ce qui l’attend la rentrée prochaine. Cela fait trois ans qu’elle intervient dans les écoles. Justine le sait, ces partages musicaux sont nécessaires pour les jeunes. « Les moments en classe peuvent permettre à un enfant en difficulté de se révéler. »

Du sport et des valeur

Après avoir chanté, les élèves échangent quelques balles avec leurs éducateurs sport. Certains sautent à pieds joints au travers d’une corde à sauter, battue de gauche à droite par Sylvie. Elle intervient dans les écoles publiques belfortaines depuis 2003. C’est avec surprise qu’elle apprend qu’elle ne pourra plus le faire à la rentrée. « Nous n’avons absolument pas été concertées en amont. Nous avons découvert la suppression en voyant l’ordre du jour du CST (Comité social territorial, NDLR). »  Au total, ils sont onze éducateurs sport dont quatre contractuels. Elle évoque un collègue de 52 ans non titulaire, qui, à la rentrée prochaine, ne verra pas son contrat renouvelé. « C’est écœurant parce que ce sont des gens qui font parfaitement leur boulot », s’indigne Sylvie. 

Sylvie est titulaire, elle sera présente à la rentrée mais ses missions seront revues. Ils pourront intervenir sur certains aspects comme le ski, la voile ou encore le savoir-faire à vélo. Mais leur intervention régulière sur l’ensemble de l’année ne se fera plus. « Nous avons  des actions hors temps scolaire. Par exemple, on prend en charge les enfants en surpoids », souligne Sylvie. Mais, sans contact régulier avec les enfants, la détection et la prise en charge de ces derniers vont être plus complexes. 

Habillé en tenue de sport, Yannick Jardin est lui aussi présent devant l’annexe de la mairie. Après 25 ans en tant qu’éducateur, il subit lui aussi cette suppression. Il se remémore avec amertume les olympiades mises en place dans les écoles en 2024, à l’occasion des Jeux olympiques. « Nous avions encore le soutien de la collectivité. » Tout comme Sylvie, en intervenant dans les écoles, leur objectif n’est pas seulement d’initier les jeunes au sport mais aussi les sensibiliser aux valeurs qui vont avec. « Je n’ai vraiment pas envie de travailler pour une collectivité qui ne pense pas à nos enfants. »

Le corps professoral et les parents d’élèves ne comptent pas s’arrêter là. Mardi 16 juin, ils organisent une opération école morte l’après-midi. Le 18 juin, ils appellent à manifester devant le conseil municipal de la Ville.

Nos derniers articles

Doris Cuinet-Nazaire, représentante du personnel au CCAS de Belfort, Ida Morantin et Aïcha Pages, aides soignantes du CCAS.

Belfort : les aides-soignantes du CCAS sous le choc

Après l’annonce par le maire de Belfort de la suppression fin 2027 des soins et du service à domicile du CCAS, les aides-soignantes accusent le coup et réfutent les arguments avancés pour justifier cette décision.
La place d'Armes de Belfort piétonnisée

Belfort: les vacances de la place d’Armes sans voitures

La Ville de Belfort piétonnise la place d’Armes pour la saison estivale, du 6 juin au 30 août 2026. Depuis 2017, le secteur est fermé à la circulation et au stationnement en soirée pour offrir un endroit sécurisé. L’objectif est de passer un moment en détente et de profiter des commerces alentour.
,
Stellantis et Pony.ai ont développé un véhicule autonome SAE de niveau 4.

Luxembourg : Stellantis participe à une expérimentation de taxis autonome

La plateforme européenne de VTC Bolt, associée à l'entreprise chinoise spécialisée dans les technologies de conduite autonome Pony.ai et au constructeur Stellantis, a lancé lundi une expérimentation de robotaxis autonomes dans les rues du Luxembourg.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

96 Appartements5 Immeubles63 Maisons8 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC