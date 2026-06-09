Belfort : les aides-soignantes du CCAS sous le choc

« Depuis l’annonce, je n’en dors plus », témoigne une aide-soignante du CCAS (Centre communal d’aide sociale) de Belfort, choquée par « la violence de l’annonce » de la disparition en fin d’année 2027 des services de soins et d’aide à domicile.

Doris Cuinet-Nazaire, représentante du personnel au CCAS depuis 2018, réfute les arguments apportés lors de sa conférence de presse par le maire de Belfort, Damien Meslot, pour justifier cette suppression. « Contrairement à ce qui a été avancé, les aides-soignantes et les auxiliaires de vie employées par le CCAS ne sont pas moins bien rémunérées que dans le secteur privé. Les grilles indiciaires, ainsi que les dispositifs locaux — notamment les primes — garantissent une rémunération supérieure à celle des structures privées comparables. À titre d’exemple, une aide-soignante à temps plein travaillant un week-end par mois perçoit 1 900 € au CCAS, contre 1 500 € dans le privé pour deux week-ends travaillés dans le mois. De même, les auxiliaires de vie sociale perçoivent 1 500 € au CCAS, contre 1 300 € dans le secteur privé. »