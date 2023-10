Émeutes : Borne annonce plus de fermeté pour les jeunes délinquants et leurs familles

Pour les maires qui le souhaitent, les polices municipales pourront accomplir des actes de police judiciaire, sous l’autorité du parquet, a par ailleurs annoncé la cheffe du gouvernement.

Cet élargissement des champs d’action de la police municipale avait déjà été voté en 2021 mais censuré par le Conseil constitutionnel. “Il faudra des dispositions législatives”, a précisé Matignon. Des “forces d’action républicaine” – policiers, magistrats et personnels sociaux – seront également mises en place dans certains quartiers pour une plus grande efficacité “en matière de sécurité, mais aussi pour des réponses judiciaires, éducatives ou sociales”.

Les premiers déploiements auront lieu à Besançon, Valence et Maubeuge (Nord) d’ici à la fin de l’année. Ce dispositif, promesse de campagne d’Emmanuel Macron en 2022, sera piloté sur le terrain “par le maire, le préfet et le procureur de la République”, précise Matignon. “J’attends beaucoup plus”, a réagi auprès de l’AFP Philippe Rio, le maire communiste de Grigny (Essonne), une des villes les plus pauvres de France. “Il manque la partie prévention. Quid des éducateurs de rue, quid du travail social?”, a-t-il demandé.