Dissolution de la Mife : la gauche va solliciter la chambre régionale des comptes

Une partie des activités de la Mife seront reprises par le conseil départemental. Les élus d’opposition regrettent toutefois la disparition « qu’une structure d’insertion, de formation et d’orientation vers l’emploi, placée volontairement il y a vingt ans au cœur d’un quartier prioritaire de la ville (QRV), disparaisse à cause d’une mauvaise gestion de la direction ». D’ajouter : « De façon simultanée aux difficultés budgétaires, la MIFE a connu ces dernières années de nombreuses crises au niveau des ressources humaines et, l’an dernier, le conseil syndical a été saisi plusieurs fois pour des problèmes de management, des irrégularités dans les contrats et du harcèlement entre salariés. »