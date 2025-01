Belfort : la dissolution de la Mife suscite de nombreuses interrogations

« Le processus [de dissolution de la Mife] a été acté à l’unanimité moins une abstention », confirme Florian Bouquet, président Les Républicains (LR) du conseil départemental du Territoire de Belfort, dans un sms, ce jeudi en début d’après-midi. Soit cinq voix en faveur de la dissolution et une abstention, celle d’Isabelle Mougin, conseillère départementale d’opposition, de gauche.

Ce lundi matin, les membres du conseil syndical du syndicat mixte de la maison de l’information sur la formation et l’emploi du Territoire de Belfort (Mife) ont approuvé le principe de dissolution de la structure, au 1er septembre 2025, comme le dévoilait ce mercredi soir Le Trois (lire notre article). Le rapport avance des arguments organisationnels et de cohérence pour justifier cette décision (lire notre article). Mais aucune réponse n’est apportée au déficit colossal enregistré par la structure. « Nous avons aussi voté une ligne de trésorerie de 800 000 euros pour faire face », confie Isabelle Mougin, interloquée par la démarche. Un montant qui confirme l’ampleur du dérapage financier. « On nous a dit que la situation financière [était] intenable », confirme-t-elle. Et le conseil départemental a également acté de déjà débloquer la subvention 2025 pour répondre aux échéances, notamment les salaires, ajoute Isabelle Mougin.