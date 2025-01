Belfort : la Mife en passe d’être dissoute

Si l’on évoque une réorganisation, la rapidité de décision a surpris. Et questionné sur les véritables motivations. Plusieurs sources confirment d’importants déficits de la structure, dépassant le million d’euros et provoquant une difficulté à payer les salaires. À l’inverse, si la situation a tant dérapé, d’autres s’interrogent : « Je ne comprends pas qu’on ait patienté autant », souffle un connaisseur du dossier. En 2023, le budget fonctionnement de la collectivité enregistrait un déficit de plus de 200 000 euros, alors qu’il était excédentaire de plus de 300 000 euros l’année précédente. Le budget de fonctionnement est d’1,4 million d’euros. « Après le départ de l’ancienne directrice, on s’est aperçu de quelques difficultés », confirme Damien Meslot, qui convient également qu’il n’était « pas très heureux de la gestion de la Mife », tout en rappelant que les différents budgets ont quand même passé l’ensemble des contrôles.

« Je ne peux pas vous dire quoi que ce soit avant le conseil syndical », a répondu Paul Grosjean, le président de la Mife, joint par téléphone ce mercredi en fin d’après-midi. « C’est le Département qui a réorganisé le fonctionnement de ses tâches », a-t-il justifié. Questionné sur le poids du déficit dans le choix de dissoudre la structure, il a répondu : « Probablement. » Sur les chiffres du déficit, il n’a pas voulu se prononcer : « Des chiffres que je ne suis pas habilité à communiquer. » Sollicité, Florian Bouquet, président Les Républicains (LR) du conseil départemental, n’a pas encore répondu.

La Mife a été créée en 2000, par le conseil général, alors présidé par Christian Proust. Elle avait pour objectif : l’amélioration de la politique d’insertion ; la valorisation de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; le soutien du développement de l’emploi.