« Je veux que France Travail soit un partenaire privilégié des entreprises »

8,5 % de taux de chômage dans le Territoire de Belfort, contre 7,3 % à l’échelle nationale et 6,7 % dans le Doubs. Voici l’un des défis auquel doit répondre, dans le département, France Travail, qui a remplacé Pôle Emploi depuis le 1er janvier 2024, dans le cadre de l’application de la loi « Plein emploi ». « L’objectif de la loi Plein emploi, c’est que tous les acteurs de la formation, de l’emploi et de l’insertion se voient mieux et se coordonnent mieux », explique Sarah Jeantet, directrice territoriale du Territoire de Belfort de France Travail, en poste depuis le 1er juillet. « Nous avons une volonté de mieux piloter et de resserrer la gouvernance [autour de ces enjeux] », confie-t-elle. Dans son précédent poste, elle rayonnait sur le Doubs et le Territoire de Belfort ; elle connaît bien le secteur.

Aujourd’hui, France Travail dispose « d’un interlocuteur privilégié » pour assurer toutes ces représentations qu’impliquent cette mission de coordination. Elle veut « créer plus de liens avec tout cet écosystème ». Le taux de chômage du Territoire de Belfort reflète aussi le visage des demandeurs d’emploi, « des publics plus fragiles face à l’emploi », observe Sarah Jeantet ; 19 % des demandeurs d’emplois du Territoire de Belfort habitent notamment dans un quartier politique de la ville. Et 42 % des demandeurs d’emploi du département sont des demandeurs de longue durée. Derrières ces réalités, ce sont « plus de freins à lever » : mobilités ; accès à la langue ; garde d’enfant… Ce sont autant d’éléments à travailler avant de pouvoir réussir un parcours de retour à l’emploi.

« Dans les offres d’emplois enregistrées, le niveau de qualification attendu est supérieur à d’autres territoires, relève également la directrice. Et en face, nous avons des demandeurs éloignés de l’emploi. » C’est cette équation qu’il est difficile à résoudre. Mais des éléments sont là pour se réjouir : durant les douze derniers mois (août 2023-août 2024), « nous avons eu plus de 4 000 retours à l’emploi », observe la directrice.