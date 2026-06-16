Bourogne : le gouvernement valide une solution française pour le prochain LRU

À l’occasion d’Eurosatory, le Salon de la défense et de la sécurité organisé à Villepinte jusqu’au 19 juin, le ministère des Armées a confirmé une solution française pour succéder au lance-roquettes unitaires (LRU), qui équipe actuellement le 1er régiment d’artillerie de Bourogne ; c’est le seul régiment de l’armée française doté d’une capacité de tir d’artillerie de longue portée (70 km).

Ces dernières semaines, la réception d’une offre américaine par la direction générale de l’armement pour l’achat d’Himars avait soulevé une forte contestation, notamment de la part du sénateur Les Républicains du Territoire de Belfort, Cédric Perrin (lire notre article). Des options indiennes et coréennes ont aussi été regardées. En France, deux groupements industriels se sont constitués pour pour développer une solution française : ArianeGroup et Thalès d’un côté, Safran et MBDA de l’autre.

Catherine Vautherin, la ministre des Armées, a donc confirmé ce lundi « le lancement d’une phase de négociation exclusive » avec le groupement Safran-MBDA, qui ont développé la roquette Thundart, qui permet de tirer jusqu’à 150 kilomètres, contre 70, pour les roquettes actuelles du LRU. Des tests de tirs ont été réalisés avec succès il y a quelques semaines, sur l’île du Levant, en Méditerranée.