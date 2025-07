Bourogne : la centrale d’enrobé autorisée à démarrer

Le suspense tire à sa fin. Alain Charrier, préfet du Territoire de Belfort, a autorisé, ce vendredi 11 juillet, l’entreprise Trabet à démarrer son activité de fabrication d’enrobé pour la réfection de l’A36, apprend-on auprès du maire de Bourogne Baptiste Guardia, qui a reçu l’arrêté par mail. Une information que confirme Trabet. « L’instruction du dossier a établi que l’ensemble des exigences réglementaires – environnementales, sanitaires, techniques et sécuritaires – est intégralement satisfait », commente Trabet, ce vendredi après-midi.

Prévu en deux sessions de travaux en 2025 et 2026, le chantier va concerner 20 km d’autoroute, sur toutes les voies et dans les deux sens, entre Bessoncourt et Voujeaucourt.

Mardi 8 juillet, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) mobilisé par le préfet pour lui permettre de prendre sa décision, a rendu un avis favorable au projet, avec 11 voix pour, 6 contre et 3 abstentions.

Ce jeudi 10 juillet au soir, le préfet a reçu les maires des quatre communes limitrophes à la zone industrielle de Bourogne (Morvillars, Bourogne, Méziré, Allenjoie) pour leur annoncer qu’il s’appuierait sur l’avis du Coderst et trancherait en faveur de Trabet.