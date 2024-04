Belfort : l’ultimatum de Damien Meslot envers l’Education nationale

Ce dispositif signait pour trois ans, entre l’Etat, l’Education nationale et la Ville, un accompagnement de 900 000 euros répartis sur 35 projets distincts. Le PCF 90 s’inquiète de ce stoppage. Tout comme le groupe de gauche En commun pour Belfort et les élus du groupe Gauche républicaine et socialiste du Territoire de Belfort.

« La réaction de Damien Meslot aux suppressions de postes annoncées par l’Education Nationale n’est pas responsable. Sa décision de suspendre le dispositif « Cité éducative » mis en place en partenariat avec l’Etat est un réflexe de rétorsion qui tape à côté de l’objectif : ce n’est pas l’Etat qui sera victime de ces représailles, mais les enfants et leurs familles qui bénéficient de ce soutien éducatif », expose le groupe de la gauche républicaine et socialiste.

Le groupe rappelle que cette baisse est liée au déclin démographique de Belfort, une commune dont « Damien Meslot est maire depuis 10 ans ». Les élus comprennent ce rapport de force mais exposent qu’il est urgent d’oeuvrer « au redressement de Belfort et de son attractivité ». Dans tous les communiqués transmis à la rédaction, les élus et syndicats déplorent une « rétorsion qui pénalise les populations les plus vulnérables ».