Belfort : le conseil municipal valide le projet de multi-accueil aux Résidences

Le conseil municipal de Belfort a approuvé, ce mercredi 17 décembre, le projet de crématorium, le projet de plaine sportive derrière le parc Serzian, mais aussi un projet de nouveau centre multi accueil. Le nouveau bâtiment devrait être construit rue de Budapest, selon le document présenté par Marie-Hélène Ivol, adjointe au maire, du côté du boulevard Kennedy, après la libération des emprises foncières des 5/7 rue Dorey et de la pharmacie actuelle, adjointe au maire. Il sera au cœur d’un nouveau quartier pavillonnaire, avec des commerces de proximité tels qu’une pharmacie, une banque, une boulangerie, un laboratoire d’analyses médicales.

Pour répondre aux missions aujourd’hui dévolues à une structure de ce type et à la réglementation, la municipalité souhaite que le nouveau bâtiment puisse mettre en œuvre :