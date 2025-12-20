Belfort : le conseil municipal valide le projet de multi-accueil aux Résidences

Le conseil municipal de Belfort a approuvé, ce mercredi 17 décembre, le projet de crématorium, le projet de plaine sportive derrière le parc Serzian, mais aussi un projet de nouveau centre multi accueil. Le nouveau bâtiment devrait être construit rue de Budapest, selon le document présenté par Marie-Hélène Ivol, adjointe au maire, du côté du boulevard Kennedy, après la libération des emprises foncières des 5/7 rue Dorey et de la pharmacie actuelle, adjointe au maire. Il sera au cœur d’un nouveau quartier pavillonnaire, avec des commerces de proximité tels qu’une pharmacie, une banque, une boulangerie, un laboratoire d’analyses médicales.
Pour répondre aux missions aujourd’hui dévolues à une structure de ce type et à la réglementation, la municipalité souhaite que le nouveau bâtiment puisse mettre en œuvre :
- des espaces d’accueil modulables, adaptés aux âges et aux rythmes des enfants, le principe retenu étant la répartition des enfants par tranche d’âge ;
- des zones différenciées pour les activités libres, l’éveil sensoriel, la lecture, la motricité, la sieste et les soins, permettant une prise en charge individualisée et respectueuse du développement de chaque enfant ;
- la création d’un espace d’accueil central pour les familles, favorisant les échanges quotidiens, l’écoute, et la coéducation ;
- un espace dédié à la parentalité, pouvant accueillir des temps d’ateliers, de médiation ou de rencontres avec les professionnels de la petite enfance ;
- un cheminement clair entre les différents espaces du multi-accueil, intérieur comme extérieur, pour offrir un cadre sécurisé, fluide et cohérent avec les usages pédagogiques.
300 m² d’espaces extérieurs pour la crèche
Les surfaces définies dans le projet comprennent environ 300 m² d’espaces extérieurs dédiés aux enfants de la crèche ; environ 720 m² dédiés à l’espace du multi-accueil hors zones de circulation, chaufferie, etc. ; environ 130 m² dédiés aux locaux du LAEP (lieu d’accueil enfants-parents) et le RPE (relais petite enfance); environ 1 000 m² pour le parvis.
L’enveloppe budgétaire prévisionnelle est de 5,4 millions d’euros TTC au total (4,08 millions pour les travaux et le mobilier, 600 000 euros pour l’aménagement du parvis, 600 000 euros pour la maîtrise d’œuvre, 120 000 euros pour le contrôle technique, les études de sol, les réseaux). Une subvention de l’ANRU de 1,5 million d’euros HT est déjà connue. La municipalité espère une aide de de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’ordre de 300 000 euros HT.