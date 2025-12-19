Belfort : plus de 8 millions pour créer une « plaine sportive » près du stade Serzian

L'un des deux nouveaux de terrains de foot sera équipé d'une tribune.
L'un des deux nouveaux de terrains de foot sera équipé d'une tribune. | vue d'architecte - Cabinet IXO Architecture - Sélestat

Deux terrains de football et un demi terrain, un bâtiment de huit vestiaires avec un club-hause, un « pumptrack » et un bloc sanitaire en libre accès : le conseil municipal de Belfort a adopté mercredi soir, 17 décembre, un projet de création de « plaine sportive derrière le stade Serzian. Le groupe « En commun pour Belfort » a refusé de participer au vote, estimant anormal de lancer un projet de ce montant à quelques mois des élections.

Le conseil municipal de Belfort a adopté mercredi soir un projet dont le coût global est estimé à plus de 8,2 millions d’euros : un projet de « plaine sportive », derrière le stade Serzian. Un projet déjà évoqué lors du conseil municipal d’octobre 2024, pour le lancement d’un concours d’architectes et il avait été évoqué en 2022 de déplacer le stade Etienne-Mattler à cet endroit.

Le projet soumis aux conseillers municipaux prévoit trois terrains synthétiques de football : deux terrains à 11 dont un avec tribune (chacun avec un niveau d’éclairage E5), et un demi-terrain à 8 (avec un libre accès dans certains créneaux). Ces deux terrains seront complétés par « un bloc commun de huit vestiaires avec club-house ». A côté sont prévus, en libre accès, un pumptrack (un parcours goudronné et bosselé pour 2 roues non motorisé) et un bloc sanitaire.

Le projet prévoit aussi de rénover le parking situé au nord, près des jardins ouvriers, pour l’accès à la zone de sport en libre accès, ainsi que la création d’un parking sud pour les nouveaux terrains de football, soit près de 200 places supplémentaires. Et enfin, un mur anti-bruit, initialement prévu en option, a finalement été retenu, afin de limiter les nuisances pour le voisinage, côté Offemont. Sa hauteur sera comprise entre 2 m et 3,50 m avec une haie vive de 2 m, côté Offemont.

Des terrains de basket, initialement envisagés, ne sont finalement pas retenus dans le projet présenté mercredi soir. « A terme, ceux-ci pourraient être repositionnés dans un autre espace induisant moins de nuisances sonores », précise le rapport soumis aux élus. Plutôt que d’installer des panneaux photovoltaïques, le projet présenté prévoit d’ombrager les parkings avec des arbres.

Refus de participer au vote

L’enveloppe financière globale avait été évaluée à un peu plus de 6,5 millions d’euros ; le coût global du projet adopté mercredi est de plus de 8,5 millions d’euros, dont 6,5 millions d’euros financés par la commune, le reste provenant d’aides de l’agence nationale du sport (300 000 euros), du conseil départemental (400 000 euros), du Grand Belfort (400 000 euros), du conseil régional (500 000 euros) et de la Fédération française de football (100 000 euros). Il s’agit cependant d’un plan de financement prévisionnel, plusieurs subventions n’étant pas encore confirmées.

Karel Trapp, pour le groupe « En commun pour Belfort », s’est étonné du lancement d’un projet d’une telle ampleur financière à trois mois des élections alors qu’il ne figurait pas dans le projet initial de la majorité actuelle. Il s’est étonné du coût du mur prévu pour limiter les nuisances sonores et aurait préféré une rénovation du stade Serzian, de celui de la Pépinière et de celui du Mont. Et de demander un moratoire sur ce dossier, indiquant que, à défaut, son groupe ne participerait pas au vote.

Damien Meslot a défendu ce projet en indiquant qu’il correspondait à ce que les clubs ont demandé. Pour le stade Etienne-Mattler, il a annoncé son intention de faire des propositions et de demander leur avis aux Belfortains via un référendum. Enfin, concernant le coût, il a indiqué espérer en fait 3,3 millions d’euros d’aides, via des aides de l’Europe pas encore sollicitées.

Il n’y a donc pas eu de moratoire et le groupe « En commun pour Belfort » n’a pas pris part au vote. Le projet a été adopté à l’unanimité des votants.

Nos derniers articles

Adeline Monneret élève des chèvres de Lorraine à Échavannes. Elle lance un projet d'agroforesterie à Frahier, sur l'une de ses parcelles.

Échavannes : la ferme de la chèvre Grisette se lance dans l’agroforesterie

La ferme de la chèvre Grisette a lancé un projet d’agroforesterie sur l’une de ses parcelles de Frahier. Des centaines d’arbres ont été plantées. Un projet mené en lien avec l’école du village.
La perspective du parvis du futur crématorium de Belfort, telle que présentée aux élus dans le document du conseil municipal.

Belfort : un crématorium au cimetière Bellevue, au plus tard en avril 2028

Le conseil municipal de Belfort a acté la construction d’un crématorium au cimetière de Bellevue et l’extension du cimetière, côté rue de Londres. La concession est accordée à la Société Crématoriums de France. L’investissement initial est estimé à un peu plus de 3,8 millions d’euros.
Vue sur Belfort et notamment les usines du Techn'Hom.

Population : le Territoire de Belfort, seul département de la région avec un déficit migratoire

La Bourgogne-Franche-Comté continue de perdre légèrement des habitants, à cause d’un solde naturel négatif. Elle enregistre plus de décès que de naissances. Le solde migratoire est positif, mais pas suffisant pour compenser la baisse. Seul le Territoire de Belfort a un solde migratoire négatif, à l’échelle départementale.

