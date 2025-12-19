Belfort : plus de 8 millions pour créer une « plaine sportive » près du stade Serzian

Le conseil municipal de Belfort a adopté mercredi soir un projet dont le coût global est estimé à plus de 8,2 millions d’euros : un projet de « plaine sportive », derrière le stade Serzian. Un projet déjà évoqué lors du conseil municipal d’octobre 2024, pour le lancement d’un concours d’architectes et il avait été évoqué en 2022 de déplacer le stade Etienne-Mattler à cet endroit.

Le projet soumis aux conseillers municipaux prévoit trois terrains synthétiques de football : deux terrains à 11 dont un avec tribune (chacun avec un niveau d’éclairage E5), et un demi-terrain à 8 (avec un libre accès dans certains créneaux). Ces deux terrains seront complétés par « un bloc commun de huit vestiaires avec club-house ». A côté sont prévus, en libre accès, un pumptrack (un parcours goudronné et bosselé pour 2 roues non motorisé) et un bloc sanitaire.

Le projet prévoit aussi de rénover le parking situé au nord, près des jardins ouvriers, pour l’accès à la zone de sport en libre accès, ainsi que la création d’un parking sud pour les nouveaux terrains de football, soit près de 200 places supplémentaires. Et enfin, un mur anti-bruit, initialement prévu en option, a finalement été retenu, afin de limiter les nuisances pour le voisinage, côté Offemont. Sa hauteur sera comprise entre 2 m et 3,50 m avec une haie vive de 2 m, côté Offemont.

Des terrains de basket, initialement envisagés, ne sont finalement pas retenus dans le projet présenté mercredi soir. « A terme, ceux-ci pourraient être repositionnés dans un autre espace induisant moins de nuisances sonores », précise le rapport soumis aux élus. Plutôt que d’installer des panneaux photovoltaïques, le projet présenté prévoit d’ombrager les parkings avec des arbres.