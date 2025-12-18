Belfort : un crématorium au cimetière Bellevue, au plus tard en avril 2028

Lors du conseil municipal de mars 2024, sa livraison était annoncée pour juin 2027. Les documents du conseil municipal de ce mercredi 17 décembre évoquent, pour le futur crématorium du cimetière Bellevue, une mise en service « au plus tard à compter du 1er avril 2028 ». Ce sera le premier dans le Territoire de Belfort. La crémation représente environ 10 % des pratiques.

L’investissement initial total est estimé à 3 873 000 d’euros. Un « montant significatif pour un équipement », que le rapport proposé aux élus explique par la topologie du terrain ; une « architecture ambitieuse » ; des équipements technologiques de pointe ; l’installation de panneaux photovoltaïques ; l’inflation sur les coûts de construction connue depuis 2020.

La concession a été attribuée à la Société Crématoriums de France (SCF), pour une période de trente ans à partie de la mise en fonction. Elle porte sur la construction d’un bâtiment avec parking et la fourniture des équipements de crématorium qui y sont associés (four, filtration), ainsi que la gestion et l’exploitation du crématorium. Le bâtiment projeté fera 700 m². Il sera implanté en continuité avec l’extension du cimetière de Bellevue, côté rue de Londres, qui a également été actée lors du conseil municipal de mercredi.

Le bâtiment comportera un hall d’entrée, un salon d’attente et de réception des familles, une salle de recueillement, une alcôve, un salon des retrouvailles, des salles de visualisations et de remise des urnes, des sanitaires. Des espaces privatifs sont également prévus : vestiaires, sanitaires du personnel, salle de détente et office. Et enfin, des espaces techniques : entrée mortuaire, salle de conservation des cercueils, sas de départ, un local pour le célébrant, une salle de crémation, des locaux de filtration et de traitement de l’air.

Les travaux de construction seront la la charge du concessionnaire, qui devra par ailleurs s’acquitter d’une redevance. Celle-ci comporte une partie fixe et une part variable.

Partie fixe est de 80 000 euros par an, soit un montant total de 2,4 millions d’euros sur la durée de la délégation, soit trente ans. La partie variable de la redevance sera calculée par paliers : 5 % du chiffre d’affaires annuel hors taxe généré par l’exploitation du crématorium à partir de la première et jusqu’à la 1300e crémation ; puis 7,5% du chiffre d’affaires annuel à partir de la 1301e crémation et jusqu’à la 1400e crémations ; et enfin 10% du chiffre d’affaires annuel à partir de 1401e crémation. Selon les prévisions de la Ville, la part variable de la redevance d’occupation du domaine public s’élèverait au total à un peu plus de 5 millions d’euro en trente ans.