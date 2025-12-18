PUB

Belfort : un crématorium au cimetière Bellevue, au plus tard en avril 2028

La perspective du parvis du futur crématorium de Belfort, telle que présentée aux élus dans le document du conseil municipal.
La perspective du parvis du futur crématorium de Belfort, telle que présentée aux élus dans le document du conseil municipal. | Vue d'architecte - Société des Crématoriums de France

Le conseil municipal de Belfort a acté la construction d’un crématorium au cimetière de Bellevue et l’extension du cimetière, côté rue de Londres. La concession est accordée à la Société Crématoriums de France. L’investissement initial est estimé à un peu plus de 3,8 millions d’euros.

Lors du conseil municipal de mars 2024, sa livraison était annoncée pour juin 2027. Les documents du conseil municipal de ce mercredi 17 décembre évoquent, pour le futur crématorium du cimetière Bellevue, une mise en service « au plus tard à compter du 1er avril 2028 ». Ce sera le premier dans le Territoire de Belfort. La crémation représente environ 10 % des pratiques.

L’investissement initial total est estimé à 3 873 000 d’euros. Un « montant significatif pour un équipement », que le rapport proposé aux élus explique par la topologie du terrain ; une « architecture ambitieuse » ; des équipements technologiques de pointe ; l’installation de panneaux photovoltaïques ; l’inflation sur les coûts de construction connue depuis 2020.

La concession a été attribuée à la Société Crématoriums de France (SCF), pour une période de trente ans à partie de la mise en fonction. Elle porte sur la construction d’un bâtiment avec parking et la fourniture des équipements de crématorium qui y sont associés (four, filtration), ainsi que la gestion et l’exploitation du crématorium. Le bâtiment projeté fera 700 m². Il sera implanté en continuité avec l’extension du cimetière de Bellevue, côté rue de Londres, qui a également été actée lors du conseil municipal de mercredi.

Le bâtiment comportera un hall d’entrée, un salon d’attente et de réception des familles, une salle de recueillement, une alcôve, un salon des retrouvailles, des salles de visualisations et de remise des urnes, des sanitaires. Des espaces privatifs sont également prévus : vestiaires, sanitaires du personnel, salle de détente et office. Et enfin, des espaces techniques : entrée mortuaire, salle de conservation des cercueils, sas de départ, un local pour le célébrant, une salle de crémation, des locaux de filtration et de traitement de l’air.

Les travaux de construction seront la la charge du concessionnaire, qui devra par ailleurs s’acquitter d’une redevance. Celle-ci comporte une partie fixe et une part variable.

Partie fixe est de 80 000 euros par an, soit un montant total de 2,4 millions d’euros sur la durée de la délégation, soit trente ans. La partie variable de la redevance sera calculée par paliers : 5 % du chiffre d’affaires annuel hors taxe généré par l’exploitation du crématorium à partir de la première et jusqu’à la 1300e crémation ; puis 7,5% du chiffre d’affaires annuel à partir de la 1301e crémation et jusqu’à la 1400e crémations ; et enfin 10% du chiffre d’affaires annuel à partir de 1401e crémation. Selon les prévisions de la Ville, la part variable de la redevance d’occupation du domaine public s’élèverait au total à un peu plus de 5 millions d’euro en trente ans.

Une extension pour 600 concessions supplémentaires

Le conseil municipal a constaté également une menace de saturation des deux cimetières de Belfort (Brasse et Bellevue). Il a donc acté l’extension du cimetière de Bellevue (la parcelle d’environ 2500 m² dévolue au crématorium n’est pas inclue dans cette extension). Une enveloppe globale de 3,98 millions d’euros hors taxes est prévue: 2 100 000 euros pour l’extension du cimetière; 1 130 000 euros hors taxes pour un parking prévu rue de Berne et pour le réaménagement de la rue de Londres, hors intersections; et 665 987 euros pour la reconfiguration du cimetière existant (reconfiguration de l’entrée place du marché: déplacement et remise en place du portail électrifié); déconnexion du cimetière existant au réseau d’eau pluvial; mise en accessibilité du pavillon d’accueil.

Le projet d’extension doit permettre la création de 600 nouvelles concessions, ce qui devrait permettre de répondre aux besoins pour une période de vingt ans, grâce notamment à la hausse des demandes en colombariums.

Nos derniers articles

Vue sur Belfort et notamment les usines du Techn'Hom.

Population : le Territoire de Belfort, seul département de la région avec un déficit migratoire

La Bourgogne-Franche-Comté continue de perdre légèrement des habitants, à cause d’un solde naturel négatif. Elle enregistre plus de décès que de naissances. Le solde migratoire est positif, mais pas suffisant pour compenser la baisse. Seul le Territoire de Belfort a un solde migratoire négatif, à l’échelle départementale.
L'anesthésiste Frédéric Péchier, jugé pour empoisonnement.

Besançon: l’anesthésiste Frédéric Péchier condamné à la perpétuité

Le verdict a été annoncé ce matin, jeudi 18 décembre, à Besançon, après 15 semaine d'audience. L'anesthésiste Frédéric Péchier est condamné à la perpétuité. Son avocat a annoncé faire appel.
Illustration police.

Montbéliard : l’évadé de la prison de Dijon interpellé à Marseille

Deux hommes se sont évadés de la prison de Dijon le 27 novembre. L’un d’eux a été repris dès le lendemain. Le second, soupçonné de tentative de meurtre à Montbéliard en octobre 2024, a été interpellé ce jeudi matin à Marseille.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC