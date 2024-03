Belfort : la saturation des cimetières oblige l’agrandissement de celui de Bellevue

À Belfort, le cimetière Bellevue, situé dans le quartier des Résidences, arrive à saturation plus vite que prévu. C’est l’un des deux cimetières publics de Belfort. Le deuxième, le cimetière de Brasse, est déjà saturé depuis longtemps. Le maire, Damien Meslot, s’attend à une occupation complète d’ici cinq ans de ce cimetière, notamment lié au Covid, qui a accéléré le nombre de décès à Belfort. Mais également parce que le carré musulman du cimetière s’agrandît. « Avant, les corps étaient rapatriés. Aujourd’hui, il y a les enfants, les petits-enfants, alors les personnes sont enterrées à Belfort. Nous avons des demandes de Belfortains mais aussi d’habitants de la couronne car toutes les communes n’ont pas de carré musulman », détaille le maire. « Il y a aussi tout une génération baby-boom qui nous quitte petit à petit.»

La ville rachète plus de 300 garages appartenant à Territoire Habitat rue de Londres, afin de les détruire cet hiver. Cela permettra de construire 716 concessions supplémentaires. Le carré musulman sera concerné par cette augmentation. « Avec cette extension, nous aurons 24 à 25 ans devant nous. »

Au-delà de l’aspect d’agrandissement, le projet est aussi de créer des petits ilots végétalisés pour embellir le cimetière. « Des espaces apaisés pour se recueillir. On veut que le cimetière soit un bel endroit », expose Corinne Castaldi, adjoint au maire en charge du dossier.

Il y aura aussi l’aménagement d’un columbarium, pour les urnes, en alcôve, permettant de faire de la place à 576 places d’urnes en plus. Et d’un crématorium. « Jusqu’ici, il n’y en avait pas à Belfort et celui d’Héricourt est saturé. » Cela s’accompagnera de places de stationnement supplémentaires : 40 places rue Le Notre et 52 places rue de Berlin. Le coût est estimé à trois millions d’euros. La livraison est prévue pour juin 2027 pour cet agrandissement de 11 000 m2 alors qu’on enregistre aujourd’hui 13 000 concessions au total, dont 5 000 au cimetière de Brasse et 8 000 au cimetière Bellevue.