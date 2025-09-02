Auxelles-Haut : démission collective du conseil municipal après la fermeture des classes

Arnaud Ziegler, maire d’Auxelles-Haut, a annoncé la démission collective de l’ensemble des élus municipaux. Une décision actée lundi 1er septembre, lors d’un conseil municipal extraordinaire, en réaction à la suppression de deux postes d’enseignants dans les écoles des deux Auxelles, au printemps 2025 (lire notre article).

Cette motion a été adoptée « symboliquement » le jour de la rentrée et transmise à la préfecture du Territoire de Belfort. « On voulait marquer symboliquement ce 1er septembre, en l’absence d’écoliers et d’enseignants dans notre commune », explique le maire.

Conformément au code général des collectivités territoriales, le préfet dispose désormais d’un mois pour accepter ou refuser cette démission. « Si c’est accepté, une nouvelle élection aura lieu. Si la demande est refusée, ce qui est probable quand on voit le contexte national, alors le conseil devra rester en place probablement jusqu’aux prochaines élections municipales, qui arrivent dans six mois », commente Arnaud Ziegler.

L’article L.2122-15 précise que « la démission du maire est adressée au représentant de l’État dans le département. Elle n’est définitive qu’à partir du moment où elle est acceptée par ce représentant. Toutefois, si le représentant de l’État n’a pas fait connaître sa décision dans un délai d’un mois, la démission est considérée comme acceptée. » Contactée ce matin, la préfecture du Territoire n’a pas encore répondu à nos sollicitations (plus d’informations à venir).