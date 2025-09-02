PUB

Auxelles-Haut : démission collective du conseil municipal après la fermeture des classes

L'école d'Auxelles-Bas, concernée par le retrait d'un poste. Tout comme Auxelles-Haut. | ©Le Trois - P.-Y.R.
À Auxelles-Haut, le maire Arnaud Ziegler et l’ensemble du conseil municipal ont présenté leur démission collective, en réaction à la fermeture des deux classes du village. La motion a été transmise à la préfecture, qui dispose d’un mois pour l’accepter ou la refuser.

Arnaud Ziegler, maire d’Auxelles-Haut, a annoncé la démission collective de l’ensemble des élus municipaux. Une décision actée lundi 1er septembre, lors d’un conseil municipal extraordinaire, en réaction à la suppression de deux postes d’enseignants dans les écoles des deux Auxelles, au printemps 2025 (lire notre article).

Cette motion a été adoptée « symboliquement » le jour de la rentrée et transmise à la préfecture du Territoire de Belfort. « On voulait marquer symboliquement ce 1er septembre, en l’absence d’écoliers et d’enseignants dans notre commune », explique le maire.

Conformément au code général des collectivités territoriales, le préfet dispose désormais d’un mois pour accepter ou refuser cette démission. « Si c’est accepté, une nouvelle élection aura lieu. Si la demande est refusée, ce qui est probable quand on voit le contexte national, alors le conseil devra rester en place probablement jusqu’aux prochaines élections municipales, qui arrivent dans six mois », commente Arnaud Ziegler. 

L’article L.2122-15 précise que « la démission du maire est adressée au représentant de l’État dans le département. Elle n’est définitive qu’à partir du moment où elle est acceptée par ce représentant. Toutefois, si le représentant de l’État n’a pas fait connaître sa décision dans un délai d’un mois, la démission est considérée comme acceptée. » Contactée ce matin, la préfecture du Territoire n’a pas encore répondu à nos sollicitations (plus d’informations à venir). 

Une décision pour marquer les esprits

La démission trouve son origine dans la perte des deux classes. « Ça fait des mois qu’on se bagarre (lire notre article). Tous les élus ont été unanimes pour dire qu’on ne servait pas à grand-chose… », souffle le maire. Les élus affirment ne pas vouloir causer de « préjudice » aux habitants, mais ils souhaitent frapper un grand coup contre la décision de l’Éducation nationale.

Un recours a été déposé au tribunal administratif de Besançon pour contester la fermeture des postes. La demande de suspension de l’arrêté a été rejetée sur la forme le 26 juin dernier, le juge estimant l’argumentaire insuffisant (lire ici). Mais l’audience « au fond » est prévue en début d’année 2026. « La prochaine échéance sera au mois de janvier, c’est là que se tiendra l’audience », confirme Arnaud Ziegler.

Deux postes à Giromagny

La fermeture des postes a entraîné la scolarisation des enfants à Giromagny. « Ce qui veut dire qu’il n’y a plus de service public de l’Éducation nationale dans nos villages », déplore le maire.

Il regrette qu’aucune étude d’impact n’ait été menée, alors même que des signes de dynamisme apparaissent localement : « Plusieurs logements sociaux ont été rénovés à Auxelles-Haut. Des enfants de 1 an et 2 ans sont arrivés. Et trois naissances ont été recensées récemment. Il y a aussi un projet de douze logements sociaux avec Territoire Habitat. » L’élu souligne aussi un paradoxe : « À Giromagny, deux postes supplémentaires voient le jour. Alors que nous, on en a perdu deux, alors pourquoi en supprimer ? » 

En effet, un poste ouvre à l’école Chantoiseau à Giromagny ainsi qu’un poste provisoire à la maternelle (voir ici ).

« On se battra pour un retour à l'école »

Le maire regrette aussi que la communauté de communes ne se soit pas plus battue : « On demandera à la communauté de communes de retravailler la défense des petits villages et sa politique dédiée à l’école. »

Jean-Luc Anderhueber, président de la communauté de communes des Vosges du Sud (CCVS), expliquait au printemps ne rien pouvoir faire contre le contexte démographique. Il constatait, lui aussi, une baisse « très marquée » de la population. « Les Vosges du Sud sont particulièrement touchées et l’État cherche à faire des économies », expliquait-il, déjà tourné vers la recherche de solution notamment en matière de transports scolaires et de périscolaire.

Le maire d’Auxelles-Haut se dit déterminé à maintenir le combat. « Juridiquement, l’Éducation nationale ferme les postes. Et le conseil municipal doit ensuite fermer l’école. Mais nous, on ne prendra pas la décision de fermeture de l’école tant que tous les recours ne seront pas éclusés. On se battra pour un retour à l’école. » 

Contactée, la mairie d’Auxelles-Bas indique que son conseil municipal doit se tenir la semaine prochaine et qu’une démission n’est pas à l’ordre du jour. 

