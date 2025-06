Auxelles : le tribunal administratif rejette la requête des parents d’élèves

Le couperet est tombé : le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête portée en référé par plusieurs parents d’élèves des communes d’Auxelles-Haut et d’Auxelles-Bas. Ces derniers demandaient la suspension de l’arrêté préfectoral du 31 mars 2025, qui acte la suppression de deux postes d’enseignants du premier degré dans leurs écoles à compter de la rentrée de 2025 et donc, la fermeture des établissements (voir notre article). Une décision « regrettable » pour les requérants, qui y voyaient un risque de « classes surchargées », « d’anxiété » et une « perte de repères éducatifs » pour leurs enfants.

Pour justifier la suspension de l’arrêté, les parents d’élèves s’appuyaient sur l’urgence, invoquant un « préjudice pour le parcours scolaire des enfants », ainsi qu’une « incertitude préjudiciable et anxiogène ne permettant pas de s’organiser », dans un contexte de zone de montagne où « les déplacements peuvent être complexes ».

Mais pour le tribunal administratif, l’argument ne suffit pas. Dans son ordonnance, elle rappelle que « la rentrée scolaire a lieu dans plus de deux mois à la date de la présente ordonnance, ce qui constitue un délai compatible avec la mise en œuvre d’une organisation familiale ». Surtout, elle souligne que « la solution retenue pour l’organisation du service public de scolarisation des enfants des Auxelles (…) conduit à scolariser les enfants des requérants dans la commune de Giromagny, soit à 3,5 km d’Auxelles-Bas et à 4,3 km d’Auxelles-Haut », dans des classes de 21,7 élèves en moyenne, un ratio « en-dessous des moyennes nationales et académiques ».

Autre élément pris en compte : la nouvelle organisation prévoit un accueil à Giromagny non seulement en classe, mais aussi pour la cantine et le périscolaire, ce qui « n’induira donc pas de trajets quotidiens supplémentaires pour ces motifs ».