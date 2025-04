À Auxelles, la lutte continue contre la fermeture des écoles

Contacté, Jean-Luc Anderhueber, président de la communauté de communes des Vosges du Sud (CCVS), dresse un constat : une baisse démographique « très marquée » sur le territoire. « Les Vosges du Sud sont particulièrement touchées et l’État cherche à faire des économies », reconnaît-il.

S’il admet que la décision relève de la Dasen, il en comprend la difficulté pour les habitants. « On sait que c’est très compliqué pour eux », concède-t-il. « Mais on veut faire des propositions », ajoute-t-il, en évoquant la réunion prévue avec les élus des deux Auxelles, de Giromagny et de Lepuix. Il s’inquiète des délais restreints avant la rentrée et souligne la nécessité de réfléchir dès maintenant au sein de la communauté de communs pour envisager des rapprochements et trouver des solutions liées aux transports scolaires et à l’organisation du périscolaire.

Son objectif : limiter au maximum les temps de trajet pour les jeunes écoliers. « Il faut avancer », insiste-t-il, déjà tourné vers les solutions à construire pour amortir les effets de cette fermeture.

À long terme, la stratégie reste d’agir sur le développement économique local pour attirer de nouvelles familles. « Nous avons besoin que des familles s’installent. Pour cela, il faut créer des conditions favorables », explique-t-il. Il cite notamment la création de zones d’activité, comme celle de Fontaine, mais aussi le développement de services que la CCVS met en place : plus de place dans les crèches, installation de centres de soins, installation de sages-femmes…

« Mais malgré tout cela, on se heurte à des réalités nationales : les gens font des enfants plus tard, en ont moins, et notre population vieillit, notamment à Giromagny », souligne-t-il. Des tendances qui rendent difficile le maintien d’effectifs suffisants dans les écoles rurales.

Concernant la fermeture des classes aux deux Auxelles, il conclut : « Ce n’est pas ma décision. L’État cherche de l’argent par tous les moyens. Mais face à la réalité des chiffres, que peut-on faire ? »