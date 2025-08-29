10 623 écoliers attendus lundi dans les écoles du Territoire de Belfort

Dans le département, les ouvertures et créations de postes dans les écoles (donc concrètement, les ouvertures et fermetures de classes) se répartissent ainsi.

Les créations de postes dans les maternelles : 1 création à l’école Jacques-Pignot à Bavilliers ; à Belfort, 1 création à Bartholdi et 2 créations à Hubert-Metzger ; 1 à Chantoiseau à Giromagny (conséquence des fermetures à Auxelles Haut et Bas, pour accueillir les enfants des deux communes).

Les créations de postes en écoles primaires : 1 à Valdoie à Victor-Frahier et 1 Belfort à Hubert-Metzger

De plus, un poste provisoire est créé à la maternelle de Giromagny et un autre à la maternelle d’Etueffont.

Les suppressions de postes en maternelles : 3 à Belfort, dans les écoles Géhant, Pergaud et Aragon ; 1 à Essert (école Cousteau) ; 1 à Valdoie (école du Centre) ; 1 à Phaffans

Les suppressions dans les écoles élémentaires : 2 à Belfort, dans les écoles Pergaud et Metzger ; 1 à Valdoie, à l’école Kiffel-Chenier ; 1 à Beaucourt, à l’école Centre A ; 1 à Grandvillars, à l’école du Petit-Prince; 1 à l’école d’Etueffont (mais création d’un poste provisoire)

Les suppressions en primaire : 3 à Belfort, dans les écoles Jean-Jaurès, Châteaudun et Schoelcher ; 1 à Essert, à l’école Tazieff ; 1 à Cravanche (Jean de La Fontaine) ; 1 à Eloie ; 1 à Lepuix ; 1 à Morvillars

Dans les RPI, deux postes sont supprimés à Auxelles-Bas/Auxelles-Haut; 1 poste à Grosmagny, 1 poste à Reppe-Foussemagne; 1 poste au RPI du Tilleul.

Parallèlement 6 postes de remplaçants sont créés, ce qui porte à 60 le nombre de remplaçants dans le Territoire de Belfort.