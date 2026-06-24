Arnaud Marthey : « Nous n’avons pas de fonciers stratégiques d’envergure »

700 zones d’activités économiques sont référencées en Bourgogne-Franche-Comté, selon Arnaud Marthey, président socialiste de l’agence économique régionale (AER) et maire de Baume-les-Dames. Mais on compte seulement deux terrains de plus de 10 ha à proposer immédiatement, alors que 370 terrains de plus de 5 000 m2 sont potentiellement disponibles, dans toute la Bourgogne-Franche-Comté, aux investisseurs. Ces 600 ha représentent des terrains allant de 5 000 m2 à 23 ha.

« Nous n’avons pas de fonciers stratégiques d’envergure en Bourgogne-Franche-Comté, déplore Arnaud Marthey, avant de convenir : C’est une faiblesse. » Mais il ne baisse pas les bras pour autant. « Ce n’est pas rédhibitoire. Nous avons des potentialités, il faut dérisquer les projets », explique-t-il. Les freins d’urbanisme ont-ils été identifiés et levés ? Les contraintes environnementales sont-elles réglées ? L’alimentation électrique est-elle suffisante ? Si ce n’est pas le cas, quel est le délai ? Autant de questions systématiquement sur la table lorsqu’un prospect étudie une implantation et son délai. Il faut anticiper « les petits irritants », résume le président de l’AER. « Ce sont des éléments qui peuvent manquer, pour être dans la short list. Il faut travailler et anticiper pour être au rendez-vous », insiste Arnaud Marthey.

On l’aura compris, le foncier économique est au cœur de la stratégie du nouveau président de l’agence économique régionale. « Je veux une stratégie plus poussée, assure-t-il. Il faut intensifier le niveau de connaissance du foncier économique. » L’observatoire régional du foncier économique, présenté au mois de décembre (lire notre article) doit contribuer à ce partage de connaissances. L’agence travaille également sur une labellisation propre, régionale, pour identifier les terrains prêts, tout en accompagnant les territoires pour anticiper et proposer des terrains qualifiés.