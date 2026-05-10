Olivier Lluansi : « Une nation comme la France a besoin d’industrie »

Le nord Franche-Comté est à l’image de la France et de ses contrastes. La désindustrialisation est de retour. Mais elle n’est pas homogène. Des territoires souffrent, quand d’autres sont plus dynamiques. Des secteurs sont en baisse, quand d’autres ont le vent en poupe. Aujourd’hui, le pays de Montbéliard est marqué par la crise automobile, alors que Belfort est tiré par le regain du secteur de l’énergie, notamment nucléaire.

« En 2025, on a eu une soixantaine de destructions d’usines et la perte d’environ 20 000 emplois manufacturés », dévoile Olivier Lluansi, expert des questions de réindustrialisation. « Entre 2017 et 2023, on créait 15 000 emplois industriels par an », indique ce Polytechnicien, ingénieur des Mines, aujourd’hui professeur au conservatoire national des arts et métiers (Cnam). « Le toboggan est devant nous », redoute Olivier Lluansi, dont le premier message est bien de signifier la désindustrialisation, de nouveau engagée en France.

2026 ne sera pas mieux en termes de dynamique et 2027 sera une « année blanche » avec la présidentielle. Du mieux ne peut être attendu que fin 2028, si des politiques sont mises en place dès l’arrivée du nouveau locataire de l’Élysée. De fait, un retour au niveau de 2017 est « un scénario réaliste », indique-t-il. D’ajouter : « C’était le point bas historique ! » Le bénéfice enregistré entre 2017 et 2023 sera donc effacé en une poignée de mois. « On peut faire la communication que l’on veut, les chiffres sont là. » Aujourd’hui, l’industrie manufacturière pèse 9,5 % du PIB, indique Olivier Lluansi.