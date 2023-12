Olivier Lluansi : « Le territoire est clé dans le succès de l’industrie »

Le RIF. Pour le Retour de l’industrie en France. Un projet ambitieux. Qui est né début 2021. Il à reconstruire la puissance et l’indépendance industrielle française indique Arnaud Pichard, son président, en visite à Belfort, lors de l’évènement 24 heures pour relocaliser. L’association a été créée en 2021. « Le RIF a été créée pour sortir des discussions de comptoirs », sourit Arnaud Pichard. Cet ingénieur de formation a été vice-président et directeur stratégie de Schneider electric. La volonté était de passer « aux actes ». L’association s’est donc saisie de la question, en traitant de la production d’importance vitale. Il a déjà fallu les identifier, les stratifier évoque le président de l’association. Quinze segments (énergie, eau, cybersécurité, transport, chimie, BTP, textile…). Ils ont aussi proposé une vingtaine de mesures, sur la commande publique par exemple, pour soutenir ce retour de l’industrie en France. Aujourd’hui, ils ont le sentiment que la politique fait beaucoup de communication, mais que les actes sont absents. « Le gouvernement ne nous écoute pas. » Arnaud Pichard évoquait les 30 milliards d’euros annoncés dans le programme France 2030. Soit 3 à 5 milliards d’euros par an, d’ici 2030. « On croit qu’on va redresser la France avec [un investissement équivalent] au montant d’un demi EPR ? » questionne alors Arnaud Pichard. Le RIF attend plus pour répondre à cet ambitieux projet.