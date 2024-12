Un outil pour connaître le foncier économique disponible en Bourgogne-Franche-Comté

La plateforme est destinée aux élus, investisseurs, techniciens. Elle répond « aux enjeux liés à l’aménagement du territoire et à la sobriété foncière, notamment dans le cadre du Zéro Artificialisation Nette (ZAN) », assure le communiqué de présentation. « Elle permet de suivre en temps réel les évolutions du foncier, d’optimiser son utilisation, de détecter les terrains vacants ou sous-utilisés, et de promouvoir l’attractivité́ économique des territoires auprès des investisseurs et porteurs de projets », insistent encore les promoteurs.

Le système de gestion de la plateforme permet de gérer la commercialisation des terrains, d’effectuer des inventaires d’occupants. Il compte 140 indicateurs, répartis en 10 thématiques (disponibilité, occupation, artificialisation, activités…) et propose plusieurs échelles géographiques d’analyse. « Les utilisateurs peuvent accéder à des supports variés comme des tableaux de bord, des cartes ou des rapports pour appuyer leurs prises de décision », indique l’AER dans sa présentation.