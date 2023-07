Amazon : « Nous avons mené une opposition républicaine »

Les maires d’Angeot, Larivière, Lachapelle-sous-Rougemont et de Lagrange, ainsi que des riverains de Fontaine et Larivière ont déposé un recours au tribunal administratif, à titre gracieux, le 13 juin, sur le nouveau projet. « Pour consolider l’implantation du groupe Atlantic », rassure Bastien Faudot. Le permis de construire a été validé mi-avril. On pouvait agir jusqu’à mi-juin. Comme rien n’était finalisé à cette période, les élus ont préféré conserver un atout, « pour ne pas avoir de mauvaises surprises ». Ce recours allonge le délai pour agir.