Fontaine : une plateforme logistique, une ligne de production et 300 emplois pour le groupe Atlantic

Ce projet d’agrandissement « d’une entreprise bien implantée va rassurer beaucoup de riverains », note Pierre Fierter, maire de Fontaine. « Beaucoup s’inquiétait du e-commerce », convient-il. Concernant les procédures judiciaires, « cette histoire est derrière nous », rassure Damien Meslot. « Nos vicissitudes sont derrière nous », valide Éric Veron, qui certifie que l’entreprise ne va pas retomber dans les mêmes « écueils » que lors du premier dépôt de permis de construire, réalisé dans un contexte délicat, celui du covid-19 rappelle-t-il. Il a aussi souligné que le tribunal avait retoqué le permis (lire notre article) sur des éléments de « forme ». Les Amis de la Terre et France nature et environnement avaient communiqué à l’automne sur l’arrêt du projet Amazon (lire notre article). Les deux associations étaient partie prenante du recours, avec des communes limitrophes et des riverains ; elles n’avaient toutefois pas pris la peine de communiquer avec elles. « Nous avons pris les dispositions juridiques pour sécuriser l’implantation du groupe Atlantic et ne pas avoir de mauvaise surprise au dernier moment », confie Bastien Faudot, élu d’opposition (gauche républicaine et socialiste) à Belfort, et qui avait mené la lutte juridique auprès des communes. « On s’est battu pour que ce ne soit pas une plateforme de e-commerce, qui détruit plus d’emplois qu’elle n’en crée », indique-t-il. Les élus ne veulent pas s’opposer à une production « de biens à haute valeur ajoutée, à des emplois qualifiés et qui contribue à diminuer le déficit de la balance commerciale française ». « Nous saluons l’esprit de concertation et le sérieux de Vailog et du groupe Atlantic qui ont voulu échanger avec nous, poursuit l’élu. Cela nous permet d’aboutir à une implantation qui correspond aux intérêts de notre économie locale et nationale. » Le permis de construire a été délivré à Vailog au mois d’avril. Le délai du dépôt possible de recours est aujourd’hui dépassé.