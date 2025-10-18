Aides européennes : les agriculteurs à bout de patience

« Une date anniversaire, mais rien à célébrer », résume le syndicat dans un communiqué diffusé lundi. Le 18 octobre 2024, les agriculteurs manifestaient devant le conseil régional (lire ici). Selon les Jeunes Agriculteurs, l’absence de paiements, les retards d’instruction et un logiciel de gestion toujours défaillant maintiennent aujourd’hui les exploitants dans « la détresse et la hantise ».
Depuis que la Région est devenue autorité de gestion du Feader en 2023 (lire nos articles), la Bourgogne-Franche-Comté peine à suivre le rythme imposé par Bruxelles. Les représentants des jeunes agriculteurs dénoncent « une incompétence flagrante » alors que d’autres régions ont, elles, « fait le nécessaire ».
Les chiffres avancés par le syndicat témoignent du blocage. Selon lui, aucun des 254 dossiers déposés au titre des « transitions agroécologiques » n’a abouti, pas plus que les 172 projets de « diversification ». Seules les « dotations jeunes agriculteurs » commencent à être versées, mais « avec encore de nombreuses anomalies qui allongent les délais ».
« Que faut-il faire ? »
Les consultations organisées par la Région sont jugées stériles : « Nos revendications ne sont jamais écoutées, discutées et encore moins appliquées. »
« On nous fait attendre. Encore et toujours. Nous manifestons pour faire bouger les lignes, mais rien. Toujours de l’attente. Que faut-il faire pour que le Conseil régional BFC nous entende ? Pour qu’il réagisse ? Pour qu’il agisse ? Il est inacceptable de voir la Bourgogne-Franche-Comté figée par ses dysfonctionnements, laissant ses agriculteurs se débattre seuls face à cette crise. Trop de vies d’agriculteurs ont été et sont bouleversées par cette situation qui n’a que trop duré », martèlent les Jeunes agriculteurs.
Face à cette situation, le syndicat prévient qu’il pourrait de nouveau se mobiliser : « Pour l’heure, l’objectif n’est pas de revenir siéger boulevard de la Trémouille, mais sans avancées majeures dans les plus brefs délais, nous nous réservons cette possibilité. »
Alors que la Région a récemment changé de présidence (lire ici), les Jeunes Agriculteurs espèrent un sursaut. « Il est urgent d’agir », conclut le communiqué, appelant les responsables régionaux à « prendre enfin leurs responsabilités ».