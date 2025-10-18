Aides européennes : les agriculteurs à bout de patience

« Une date anniversaire, mais rien à célébrer », résume le syndicat dans un communiqué diffusé lundi. Le 18 octobre 2024, les agriculteurs manifestaient devant le conseil régional (lire ici). Selon les Jeunes Agriculteurs, l’absence de paiements, les retards d’instruction et un logiciel de gestion toujours défaillant maintiennent aujourd’hui les exploitants dans « la détresse et la hantise ».

Depuis que la Région est devenue autorité de gestion du Feader en 2023 (lire nos articles), la Bourgogne-Franche-Comté peine à suivre le rythme imposé par Bruxelles. Les représentants des jeunes agriculteurs dénoncent « une incompétence flagrante » alors que d’autres régions ont, elles, « fait le nécessaire ».

Les chiffres avancés par le syndicat témoignent du blocage. Selon lui, aucun des 254 dossiers déposés au titre des « transitions agroécologiques » n’a abouti, pas plus que les 172 projets de « diversification ». Seules les « dotations jeunes agriculteurs » commencent à être versées, mais « avec encore de nombreuses anomalies qui allongent les délais ».