Agriculture : la Région face à l’échéance du Feader en juin

Depuis le 1er janvier 2023, la gestion du Feader (qui finance des investissements stratégiques dans le monde agricole, notamment pour la modernisation des exploitations et la transition agroécologique) a été transférée de l’État à la Région, accompagnée d’une refonte de l’outil informatique d’instruction des dossiers, complexifiant encore davantage la procédure. En novembre 2023, Le Monde titrait sur « le fiasco de la distribution des fonds européens aux agriculteurs » en Bourgogne-Franche-Comté (lire ici). Lors du transfert, l’État devait détacher des agents des directions départementales des territoires (DDT) pour appuyer la Région, mais ces derniers ont refusé de s’installer à Besançon et Dijon. Les recrutements lancés par la Région n’ont pas suffi à combler le manque de personnel : 17 postes n’ont pas été pourvus. Conséquence : à peine 300 dossiers d’aides ont été traités sur les 3 500 en retard de paiement lors de la première année.

Résultat, deux ans plus tard : les agriculteurs et porteurs de projets font toujours face à des retards significatifs dans le traitement de leurs demandes, qu’il s’agisse des dossiers de l’ancienne programmation (2014-2022) ou de la nouvelle (2023-2027). Ces deux programmations permettent aux agriculteurs de postuler à des appels à projets pour obtenir un certain nombre de fonds pour leurs exploitations. De nombreuses mobilisations ont eu lieu en 2024 pour faire part du mécontentement général (lire ici).