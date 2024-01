2023, nouvelle année sombre pour des élus ciblés par des violences

Entre Noël et le Jour de l’an, c’est un maire du Jura qui a été visé par une dizaine de tags homophobes sur les murs de sa petite commune. Quelques jours plus tôt, celui du Péage-de-Roussillon (Isère) a été violemment agressé, en famille, par des “nationalistes” alors qu’il arborait sa cocarde d’élu tricolore. En septembre encore, à Grand-Charmont, une centaine de maires se sont aussi réunis après que l’édile, Jean-Paul Munnier ait été victime de dégradations, d’intimidations et d’injures dans sa commune pendant plusieurs semaines (lire par ailleurs).

De nombreux faits similaires ont marqué 2023, avec en points d’orgue l’incendie criminel en mars au domicile du maire de Saint-Brevin (Loire-Atlantique), Yannick Morez, et l’attaque à la voiture-bélier visant celui de l’édile de L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), lors des émeutes début juillet. Selon le ministère de l’Intérieur, les faits de violences envers les élus ont augmenté de 32% en 2022 (2.265 plaintes et signalements) et 2023 devrait battre des records avec une hausse de 15%. Mais au-delà des agressions “spectaculaires”, qui restent rares, il y a avant tout celles du “quotidien”, explique à l’AFP David Lisnard, président de l’Association des maires de France (AMF) et maire LR de Cannes. “Par exemple, lorsqu’on dit à quelqu’un de ramasser ses déchets par terre, de ne pas se garer sur un passage piéton ou faire des rodéos urbains…”.