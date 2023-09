« Inadmissible », « intolérable », la population réunie à Grand-Charmont après une salve de dégradations

« Je ne m’attendais pas à voir autant de monde… » Les yeux rougis du maire de Grand-Charmont, Jean-Paul Munnier, témoignent de l’émotion du moment. Ce vendredi 8 septembre, à 17h, environ 200 personnes se sont rassemblées devant la mairie pour soutenir l’édile victime de dégradations, d’intimidations et d’injures dans sa commune depuis plusieurs semaines dans le quartier des Fougères. « J’ai reçu des centaines de messages de soutien, des messages pour ma famille. C’est une vague de solidarité insoupçonnée », déclare Jean-Paul Munnier devant la foule réunie en plein soleil.

« Intolérable », « inadmissible », l’élu clame qu’avec ces violences, c’est l’institution qui est attaquée. Le maire a d’abord été visé une première fois, le 27 août, devant sa maison. Durant la nuit, sa voiture garée devant chez lui a été dégradée. Vitres brisées, rayures, le maire a ensuite retrouvé une lettre d’injures dans sa boîte aux lettres. Il y a ensuite eu l’école élémentaire Daniel-Jeanney, où huit portes ont été fracassées, des ordinateurs ont été volés et une injure a été inscrite sur une table adressée au maire. D’autres vols ont eu lieu. La facture est estimée entre dix à quinze mille euros.

Selon lui, ces actes de délinquance sont l’oeuvre d’une bande de jeunes, d’environ 10-20 personnes, qui réclamerait le retour de l’éclairage public après 23h. Il a déjà été pris à partie à ce sujet, explique-t-il. « Ces décisions ne plaisent pas, malgré toute l’attention particulière portée à ce quartier. » Il énumère les derniers travaux qui y ont été faits : la rénovation du périscolaire, d’un bâtiment de 76 personnes ou encore la mise en place d’une nouvelle restauration scolaire. « Nous avons aussi soutenu au maximum les commerces de proximité avec des loyers très bas, nous nous sommes inscrits dans un dispositif de soutien à la scolarité… » En clair, la liste est longue. Et l’édile est amer. Amer, car les dégradations ne cessent plus. « Nous avons été obligés de délocaliser le club de foot », rappelle-t-il durant son discours. Amer, car il a l’impression d’un sentiment d’impunité. « Les jeunes jouent au jeu du chat et de la souris avec la gendarmerie. Le préfet s’est déplacé, mais rien ne cesse. » Il avoue ne plus en pouvoir et ne plus supporter que les « dossiers de justice reviennent sans suite ».