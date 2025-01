Sochaux : plus de 100 000 commandes pour le Peugeot e-3008

Plus de 100 000 commandes de Peugeot e-3008 ont été enregistrées en 2024, à l’occasion des six premiers mois de commercialisation, annonce la marque Peugeot dans un communiqué de presse en date du 16 janvier. La version 100 % électrique représente 22 % des ventes ; ce taux est de 37 % au Pays-Bas, 34 % en Belgique ou encore 31 % au Royaume-Uni. C’est « un succès commercial » assure Peugeot. Le véhicule est proposé en version 100 % électrique, hybride et hybride rechargeable. Il est uniquement produit à Sochaux, capable d’assembler un millier de véhicules par jour. L’usine produit aussi le Peugeot 5008.