« On assiste à des règlements de compte entre bandes rivales et Besançon est particulièrement touchée », a relevé le magistrat à l’occasion d’un point de presse pour faire le bilan sur la délinquance dans le département pour 2022 et début 2023, aux côtés du préfet, Jean-François Colombet.

Ainsi, en 2022, 1 712 personnes ont été mises en cause dans des affaires liées aux stupéfiants dans le Doubs, où 5,4 tonnes d’herbe de cannabis ont été saisies. Les règlements de compte se sont multipliés ces dernières années dans la capitale franc-comtoise, notamment dans le quartier de Planoise, théâtre de plusieurs fusillades meurtrières sur fond de guerre de territoire entre revendeurs de drogue.