Cyril Caritey : « La direction de GE s’entête, c’est irresponsable »

Cyril Caritey, délégué syndical de la CGT est remonté ! Près de 250 personnes, des ateliers de Bourogne et de Belfort, ont fait valoir leur droit de retrait, ce mardi matin. Ils estiment qu’ils sont en danger de poursuivre le travail. Si le télé-travail existe pour les cadres, ces mesures n’existent pas pour les ouvriers. « On est des bêtes à produire que l’on n’est pas capable de protéger », s’emporte le délégué syndical. Dans les ateliers, la proximité est forte. « Nous pouvons être avec des porteurs sains qui contaminent les autres », insiste Cyril Caritey, qui ne veut pas être « responsable de ça ». Il réclame l’arrêt de la production avec une mise en place du chômage partiel et menace d’aller devant les tribunaux si des cas se déclarent. Une procédure pour danger grave et imminent a déjà été lancée ce mardi matin.